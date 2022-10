Sitava pediu aumentos de 7% para trabalhadores da Portway

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Outubro, 2022 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava) entregou uma proposta à Portway, para aumentos de 7%, em duas fases, tendo em conta os efeitos da inflação, segundo um comunicado esta segunda-feira divulgado.

"Tal como anunciámos no nosso anterior comunicado o Sitava entregou à Portway uma proposta com vista à reposição do poder de compra perdido desde o princípio do ano, e que se estima em mais de 7%", indicou o sindicato.

De acordo com o sindicato, "é hoje completamente impossível ignorar os efeitos do processo inflacionário que está a tornar a vida dos trabalhadores num verdadeiro inferno", destacando que "desde praticamente o início do ano que os preços dos produtos de primeira necessidade, da alimentação à energia passando pelo crédito à habitação, não param de crescer, chegando a valores para muitos de nós completamente impensáveis".

O sindicato referiu que tendo "plena consciência de que a empresa vive ainda um período de recuperação da atividade profundamente atingida pela pandemia" isso não "minimiza o doloroso efeito da inflação e da diminuição dos salários reais, que se estima para 2023 da ordem dos 7%".

Assim, apresentou uma "proposta de atualização salarial para o ano de 2023, propondo ainda que essa atualização se processe em duas fases".

A proposta do Sitava contempla a "atualização das tabelas salariais em 3% a partir do presente mês de outubro" e a "atualização das tabelas salariais em 4% a partir de janeiro de 2023".

O Sitava propõe ainda a "atualização das cláusulas de expressão pecuniária em 7% a partir de janeiro de 2023" e do "subsídio de refeição em cartão para 8,95 euros -- a partir de janeiro de 2023".

Para sustentar a proposta, o sindicato enviou à Portway uma lista dos principais custos de vida dos trabalhadores, com os respetivos aumentos a 31 de julho, passando pelos transportes, habitação e alimentação.