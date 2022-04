Site do Continente volta a funcionar uma semana depois do ataque informático

Continente Bom Dia 500 Benfica vai funcionar das 08h00 às 21h00 © Direitos Reservados

Os serviços Continente Online e a app Cartão Continente voltaram esta quarta-feira a funcionar, precisamente uma semana depois do ataque informático de 30 de março. A MC, marca que detém supermercados Continente, informa que já é possível comprar online, consultar, ver e utilizar saldo e usar cupões, consultar movimentos, entre outros. É também possível consultar informação sobre lojas e ainda beneficiar da caderneta de selos.

A MC conta ainda ter em breve os restantes serviços disponíveis da app Cartão Continente como recuperar transações, o Continente Pay e as novas adesões à App.

No seguimento do ataque não há a evidência de que os dados pessoais de clientes tenham sido afetados, de acordo com o trabalho forense que tem vindo a ser realizado nos últimos dias pela empresa. Os dados bancários associados ao serviço Continente Pay, Continente Online e Wells Online não estão nos sistemas da MC, pelo que esta informação não foi de todo comprometida, sendo do domínio único e exclusivo das entidades financeiras.