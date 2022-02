Sites de comparadores de preços decisivos na hora de comprar online

4. Compras online...

A maioria dos portugueses que realiza compras online tem o hábito de fazer pesquisas para comparar preços antes de decidir onde comprar os produtos. Esta é uma das conclusões a que chega o Barómetro E-Commerce, estudo regular de comércio eletrónico lançado em 2021, pela Marktest.

De acordo com os resultados obtidos pela empresa especializada em estudos de mercado, 92,6% dos inquiridos assumem essa rotina de comparação, uma vez que 76,8% revelam ter o hábito de recorrer a sites para descobrirem onde comprar o produto mais económico. Os dados apresentados são referentes à segunda vaga, outubro e dezembro, onde é possível identificar e caracterizar os comportamentos dos portugueses relativamente a este canal de comércio de produtos e serviços a particulares. O estudo envolveu uma amostra de 6 000 entrevistas, a residentes em Portugal com mais de 15 anos.

Em relação ao hábito de comprar online, este é assumido por 57% dos inquiridos, sendo que mais de dois terços compram, pelo menos, uma vez por mês. O fator que a maioria (56%) indica ser decisivo na escolha de uma determinada loja online é o de "ter os preços mais baixos". O segundo indicador (para 37,3%) é o de "não ter portes de envio".

Ainda dentro do universo daqueles que fazem compras online, a evolução entre a primeira e segunda vagas do Barómetro E-Commerce revela que há indicadores que parecem confirmar a crescente digitalização do hábito de compra. O número de inquiridos que admite pesquisar online e depois comprar numa loja física recuou de 83,7% para 81,4%, enquanto o número de portugueses que diz ver produtos em lojas físicas antes de comprar online aumentou de 56,1% para 65,7%.

Já sobre o local de entrega das compras online, a casa continua ter a preferência dos compradores (78,5%). Mas entre a primeira e a segunda vagas do Barómetro E-commerce aumentou o número de portugueses que dizem preferir o local de trabalho, pontos de levantamento click & collect ou levantamento na loja.