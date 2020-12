SIVA recruta na Mercedes novo líder da Audi em Portugal

Nuno Mendonça, novo diretor-geral da Audi para o mercado português. © DR

Final de ano agitado para o comércio automóvel português. A importadora SIVA contratou um novo diretor-geral para a Audi. Nuno Mendonça vai liderar as operações da marca dos quatro anéis em Portugal, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira.

Nuno Mendonça esteve duas décadas na Mercedes-Benz Portugal; desde 2016 que ocupava o lugar de diretor-geral de vendas e marketing daquela marca. A saída de Nuno Mendonça da marca de Estugarda foi comunicada no final de novembro. Esta sexta-feira, soube-se que o destino é a Audi.

"Nuno Mendonça passa a liderar a marca Audi em Portugal, representada pela SIVA, com o objetivo de reforçar a posição competitiva e renovar o posicionamento da marca alemã no mercado português, assim como de dinamizar a sua rede de concessionários", refere a nota de imprensa.

A Audi tem vendido menos carros em Portugal do que a Mercedes e a BMW, as principais rivais alemãs no segmento de automóveis premium (gama superior).

Até novembro deste ano, a marca dos quatro anéis estava em 17.º lugar, com 2661 unidades. A Mercedes estava no terceiro posto, com 12 918 unidades; a BMW estava na quarta posição, com 9580 matrículas.

O anterior ocupante do cargo, Alberto Godinho, "decidiu deixar a SIVA, após 15 anos ao serviço da empresa, para se dedicar a projetos pessoais", acrescenta o documento.

No início desta semana, a SIVA comunicou que a partir de janeiro também será a importadora das marcas Seat e Cupra para o mercado português.