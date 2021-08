Siza não confirma que Estado vá ser acionista único da TAP mas admite que "é uma empresa estratégica"

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, durante uma sessão de apresentação de medidas de apoio à recuperação económica e capitalização empresarial que decorreu no Porto © FERNANDO VELUDO/LUSA

O jornal Público avança nesta quarta-feira, 4 de agosto, que o Estado vai tornar-se no único acionista da TAP este ano. Questionado sobre esta possibilidade durante um webinar promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), o ministro da Economia - que não tem a tutela direta da companhia aérea, cabendo esta ao ministério das Infraestruturas - não confirmou a notícia, mas deixou claro que a TAP é uma empresa estratégica para Portugal.

"Não, não confirmo", começou por responder Pedro Siza Vieira, acrescentando: "o que posso dizer é que da análise que fizemos no ministério da Economia, a TAP é verdadeiramente uma empresa estratégia para o país".

Destacando que a TAP tem um papel fundamental tanto para o turismo como para a balança comercial, o governante assume que, apesar do momento de dificuldade que tem vindo a atravessar, o Executivo considera que é importante preservar a companhia. "Avaliamos outras alternativas, como a insolvência para a criação de outra ao lado; todas estas alternativas são difíceis de ponderar. A tentativa de reestruturar a TAP e mantê-la é a que melhor nos assegurava este valor estratégico por um custo menor", salienta.

"Estamos a discutir com a Comissão Europeia a possibilidade de apoiar a TAP para que ela mantenha esta visão estratégica. E a Comissão Europeia, e muito bem, exige" perceber a viabilidade futura da TAP. "Os estados-membros da UE não podem meter dinheiro em empresas que não tenham uma perspetiva de viabilidade a prazo", disse ainda Siza Vieira, acrescentando que: "dinheiro público não deve servir para manter uma empresa inviável em atividade concorrendo com outras mais saudáveis mas que não tem acesso a dinheiros públicos".

Esta terça-feira, 3 de agosto, foi tornado público que a Comissão Europeia reconhece a importância de o Estado português salvar a TAP, mas receia que o auxílio de 3.200 milhões à reestruturação viole as regras de concorrência e duvida que o mesmo garanta de vez a viabilidade da companhia. As observações e inquietações de Bruxelas constam de uma carta enviada pela comissária da Concorrência, Margrethe Vestager, às autoridades portuguesas, datada de 16 de julho passado, data em que a Comissão Europeia anunciou uma investigação ao auxílio estatal de 3.200 milhões à reestruturação da TAP, e entretanto publicada na 'site' do executivo comunitário, após eliminada a informação considerada confidencial.

Pedro Siza Vieira salientou ainda nesta quarta-feira que "o que precisamos de demonstrar é que a TAP depois de reestruturada continua a ser uma empresa viável". E citou o caso da reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, que também já atravessou um plano de reestruturação, e, nesta altura, está já a pagar dividendos ao acionista, ou seja, ao Estado.

"A CGD depois executar o plano de reestruturação está a pagar dividendos aos contribuintes; está a demonstrar que o investimento [que foi feito teve] retorno". "Tal como na CGD tivemos de demonstrar à Comissão Europeia que o plano de reestruturação assegurava a viabilidade futura, também o temos de fazer com a TAP. E é isso que vamos fazer".

Groundforce

Há mais de duas semanas, os trabalhadores da Groundforce realizaram uma greve durante o fim de semana que se traduziu no cancelamento de centenas de voos e fortes perturbações nos aeroportos, em especial no de Lisboa. O ministro da Economia, questionado sobre a situação da Groundforce, admite que "é uma situação que gera preocupação, não apenas pela greve que ocorreu mas por toda a situação que se vem verificando".

"É muito importante que quando uma empresas entra em dificuldades saibamos o que precisamos de proteger - neste caso não só a empresa mas a atividade que a empresa desempenha - e não ficarmos reféns de uma situação societária ou empresarial que pode condicionar a atuação. Julgo que estão dados passos certos para conseguirmos resolver de forma mais estável aquilo que é a situação de handling nos aeroportos", acrescentou.

Os trabalhadores desta empresa de assistência em terra recorreram à greve porque não tinham recebido os subsídios de férias e temiam pelo pagamento do salário de julho. Os ordenados do mês de junho foram pagos em tranches. Além disso, os cerca de 2400 trabalhadores da Groundforce (detida em 50,1% pela Pasogal de Alfredo Casimiro e em 49,9% pela TAP) enfrentaram no início deste ano salários em atraso.

A TAP pagou diretamente aos trabalhadores da Groundforce o valor correspondente ao subsídio de férias e às anuidades em atraso.