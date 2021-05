Siza Vieira: Apoio ao aumento do salário mínimo será de 84,5 euros por posto de trabalho

Lisboa-18/12/2020.Reportagem na entrega de prmios e Conferncia annual AICEP Exporta›es & Investimento no Audit—rio AICEP.Na imagem o Ministro da Economia Siza Vieira.(PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

O ministro da Economia, em entrevista ao jornal Público e Rádio Renascença, revela que o apoio ao aumento do salário mínimo vale 84,5 euros por posto de trabalho. Assume que não faz sentido manter as moratórias para além de setembro, mas assegura que os setores mais pressionados pela crise vão ser apoiados após o fim deste mecanismo. Quanto ao turismo, defende que Portugal regressará aos níveis de 2019 daqui a dois anos.

Sobre a compensação pelo aumento do salário mínimo (SMN), Siza Vieira defendeu que o Estado vai "pagar às empresas um determinado montante por cada trabalhador que estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros da empresa. Esse apoio corresponde a 84,5 euros por posto de trabalho. São cerca de 84% do aumento do encargo com a TSU decorrente do aumento do SMN em 2021. Para os trabalhadores que a 31 de dezembro auferiam mais do que o salário mínimo mas menos do que o novo valor do aumento do SMN, o apoio consiste em metade daquele valor, 42,3 euros". O governo explicou ainda que se trata de um pagamento direto às empresas e que vai custar ao Estado cerca de 60 milhões de euros.

As moratórias públicas terminam em setembro deste ano, tanto para famílias como para empresas. O ministro da Economia, socorrendo-se dos números do Banco de Portugal, sinalizou que "ao longo deste tempo, desde o início das moratórias até setembro, as empresas puderam poupar cerca de 11 mil milhões de euros".

"Para as empresas que sofreram mais o impacto da crise, como o comércio, turismo, restauração, em alguns segmentos da atividade industrial como o vestuário, a saída da crise vai demorar mais algum tempo. Precisamos de ajudar não as empresas em geral, mas estes segmentos onde o impacto da crise foi maior e onde a retoma foi mais lenta", disse ainda acrescentando que a ajuda para esses setores passará por dar mais tempo "espalharmos a amortização da dívida por mais anos, sermos capazes eventualmente de dar algum período de carência durante os primeiros tempos, dois, três anos".

O turismo tem sido um dos motores da economia nacional. Siza Vieira defende que Portugal "não tem uma dependência excessiva do turismo".

"O turismo cresceu mais nos últimos anos do que o resto da economia. Gostava que o resto da economia crescesse a esse ritmo. Por outro lado, é verdade que no turismo a pandemia foi mais impactante pelas restrições à circulação do que outras atividades que podem trabalhar à distância. Estimamos que vamos retomar em 2023 o nível que tínhamos em 2019. Mas não queremos só regressar a 2019. A nossa estratégia era crescer até 27 mil milhões de euros em receita turística até 2027. Em 2019, tivemos 18 mil milhões de euros. Isso significa que, sendo assim, em 2027 estaremos muito abaixo das nossas projeções. É preciso fazer um investimento adicional no setor turístico".

O governante indicou que nas próximas semanas vai ser apresentado um plano plurianual de apoio ao turismo, que terá como missão por um lado, ajudar a "digerir as dificuldades destes anos, mas também como promover mais Portugal internacionalmente".