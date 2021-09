Siza Vieira: Efacec com restrições no acesso à banca precisa de "novo acionista de controlo"

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, esta manhã durante o discurso de inauguração da Carbon Team (CT), empresa que produz quadros de carbono e outros componentes de bicicleta em fibra de carbono. Em Vouzela, 09 de Julho de 2.021. NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA © LUSA

O ministro da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, admite estar preocupado com as restrições de acesso à banca da Efacec e disse que a melhor solução é encontrar "um novo acionista de controlo" para a empresa.

Numa altura em que o processo de reprivatização do grupo entrou na terceira fase, com dois candidatos, as empresas DST SGPS e Sing - Investimentos Globais, o ministro confirmou que estava "a par e preocupado" com as dificuldades de acesso à banca da empresa, de que o presidente do grupo, Ângelo Ramalho, deu conta, numa entrevista ao Jornal de Negócios.

Ainda assim, Siza Vieira, em declarações aos jornalistas, à margem da apresentação do empreendimento Fuse Valley, da Farfetch e do Castro Group, em Matosinhos, garantiu que estava "confiante", tendo em conta as "excelentes perspetivas de trabalho" da Efacec, que "continua a ter muita clientela e procura".

O ministro disse que a empresa "está neste momento condicionada, porque precisa em trabalhos internacionais de prestar garantias aos clientes" e isso é uma situação que deve ser resolvida.

"A melhor solução é assegurar que o mais depressa possível que a Efacec encontra um novo acionista de controlo, que lhe pode dar capacidade de gestão, capitalização e colocar a empresa no rumo certo para continuar a servir o país e a economia global".

O Conselho de Ministros aprovou no dia 02 de setembro a terceira fase do processo de reprivatização da Efacec, tendo selecionado os dois investidores que apresentaram propostas vinculativas, ou seja, os grupos DST SGPS e Sing - Investimentos Globais, segundo um comunicado.

"Foi aprovada a resolução que, sob proposta da Parpública, estabelece a realização de uma terceira fase de negociações do processo de alienação das ações da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A. com vista à apresentação de propostas vinculativas melhoradas e finais", adiantou o Governo, na mesma nota divulgada no final do Conselho de Ministros.

Assim, "foram selecionados a participar nesta terceira fase os dois investidores que apresentaram propostas vinculativas", sendo que "esta terceira e última fase faz parte de um processo de venda transparente, competitivo e concorrencial, que valoriza a mais-valia industrial, o conhecimento técnico e humano e a excelência da Efacec, bem como a sua contribuição para a economia nacional e, em particular, para o setor exportador português, salvaguardando, desta forma, o interesse público", garantiu o executivo.

A aprovação em Conselho de Ministros do decreto de lei para nacionalizar 71,73% do capital social da Efacec decorreu da saída do capital de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, na sequência do envolvimento no caso 'Luanda Leaks', no qual o Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação revelou mais de 715 mil ficheiros que detalham alegados esquemas financeiros da empresária.

A Efacec é uma empresa dos setores da energia, engenharia e mobilidade.