Siza Vieira: Empresas na Hannover Messe 2022 terão "holofote especial"

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, manifestou-se esta terça-feira confiante de que com Portugal país-parceiro da Hannover Messe 2022 haverá "um holofote especial" no próximo ano e meio sobre as empresas portuguesas.

"Portugal vai ser o país-parceiro e, portanto, haverá um holofote especial sobre a representação portuguesa, sobre as empresas portuguesas que aí estejam", disse o governante hoje durante a apresentação online da presença portuguesa na feira alemã.

A Hannover Messe 2022 realiza-se na Alemanha e é considerada a principal feira do mundo para a tecnologia industrial, tendo Pedro Siza Vieira divulgado no início do mês, em entrevista à agência Lusa, que o investimento na participação de Portugal como país parceiro não está totalmente concluído, mas será de cerca de quatro milhões de euros.

"Estamos aqui para encorajar as empresas portuguesas a participarem na edição de 2022 da Hannover Messe. É uma grande oportunidade de dar a conhecer os vossos produtos, as vossas pessoas, as vossas capacidades ao mundo inteiro", disse o governante, referindo que no evento será possível "encontrar clientes, encontrar parceiros para colaborar, perceber o melhor do que se faz no mundo e encorajar investidores".

"É um grande projeto transformador para a indústria portuguesa", sublinhou o ministro da Economia, acrescentando que com esta participação, no próximo ano e meio, Portugal estará na montra "do melhor que se faz no mundo" do ponto de vista industrial e de engenharia.

"Temos a capacidade, vamos ter a notoriedade e os recursos para um projeto coletivo transformador e valorizador da nossa indústria em Portugal", disse.

A principal feira do mundo para a tecnologia industrial realiza-se na cidade portuária de Hannover, na Alemanha, entre 25 e 29 de abril de 2022.

Na sessão, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, referiu-se também a esta participação como uma "oportunidade de ouro" para que as empresas portuguesas possam "expressar bem" como Portugal pode ser um bom parceiro da Alemanha.