Siza Vieira: Governo vai lançar novo apoio a fundo perdido para empresas de turismo

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, esta manhã durante o discurso de inauguração da Carbon Team (CT), empresa que produz quadros de carbono e outros componentes de bicicleta em fibra de carbono. Em Vouzela, 09 de Julho de 2.021. NUNO ANDRÉ FERREIRA/LUSA © LUSA

O governo reconhece que o setor do turismo está já a registar um aumento da procura. Contudo, esse incremento está a fazer-se sentir já entre o fim da chamada época alta e o início da época baixa. Nesse sentido, o Executivo de António Costa considera que é necessário continuar a apoiar o turismo, mantendo alguns apoios e lançando novos, como é o caso de um novo incentivo que vai ser divulgados em breve e que será a fundo perdido.

"No ano passado, fruto das restrições, a atividade turística em todo o mundo sofreu um impacto devastador. As quebras de receitas turísticas em todo o mundo, em 2020, por comparação com o ano anterior, foram superioras a dois terços, refletindo o que se passou em Portugal. Ainda hoje, as viagens internacionais em Portugal estão 70% abaixo do que era o nível em 2019. Estamos a conhecer um processo de retoma (...) a retoma ainda é escassa mas é certa e quando temos a retoma da procura, da mobilidade, quando voltamos a ter clientes para as nossas empresas, podemos começar a pensar nos nossos planos de forma diferente daquela em que ainda não sabíamos o momento em que esta inflexão ocorreria e em que estávamos preocupados em assegurar a sobrevivência do sistema", começou por assinalar o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, durante a sua intervenção na conferência "Retomar o Crescimento" - Dia Mundial do Turismo, promovida pela CTP.

O governo assume que não se pode traçar um retrato cor-de-rosa, até porque a crise pandémica teve um impacto severo nas contas das empresas de turismo, tendo mesmo muitas empresas encerrado e levando muitos para o desemprego. "A retoma que agora estamos a viver vai coincidir com a entrada na época baixa. Neste momento, em que temos sinais claros de recuperação, ainda sentimos que temos de fazer mais um esforço", disse o governante. E garantiu que vai continuar a ser dado apoio ao setor, lembrando que o "governo já anunciou a prorrogação dos mecanismos de apoios ao emprego em vigor até ao próximo ano. É importante que sejamos capazes de ter um apoio ao pagamento dos encargos salariais nestes tempos em que as empresas não estão a ter a receita completa".

Além dos mecanismos que vão suceder às moratórias, que terminam no final deste mês, Siza Vieira assumiu que: "teremos de continuar a assegurar que as empresas podem ter acesso à liquidez. Continuaremos a disponibilizar linhas de crédito na medida do necessário. Algumas estão ativas, mas nas próximas semanas vamos lançar uma nova linha de crédito de apoio à tesouraria".

"Sabemos que muitas empresas, particularmente de grande dimensão, precisam de reforço dos capitais próprios", disse, acrescentando que em breve será lançado "um programa recapitalização estratégica que apoiará empresas através de instrumentos de capital ou quase capital a fazer recompor os balanços".

Pedro Siza Vieira admitiu ainda "lançaremos nos próximos dias o programa Adaptar Turismo, um incentivo financeiro a fundo perdido aos investimentos a realizar por empresas do setor para melhor resposta às necessidades no montante de até 15 mil euros por empresa. Continuaremos a executar o programa Reativar Turismo".