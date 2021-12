Siza Vieira. "Não vale a pena termos um aeroporto se não tivermos TAP"

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira © Estela Silva/Lusa

"Nós precisamos mesmo de um aeroporto [em Lisboa], é incontestável que precisamos de aumentar a capacidade aeroportuária", sublinhou esta sexta-feira Pedro Siza Vieira, ministro do Estado, da Economia e da Transição Digital, no último dia do 46ª congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo (APAV), que termina hoje em Aveiro. Mas a construção dessa infraestrutura só faz sentido com a TAP, disse.

Como frisou Siza Vieira, a TAP "é provavelmente uma das empresas mais críticas para o nosso desenvolvimento" e, na sua opinião, "não vale a pena ter um aeroporto se não tivermos TAP". O ministro da Economia lembrou que 95% das pessoas que chegam a Portugal vêm por via aérea e que se Lisboa se tornasse um aeroporto secundário criava-se "uma desvantagem estratégica".

(Em atualização)