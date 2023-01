Siza Vieira preside Digital Business Congress em 2023

Pedro Siza Vieira. © Paulo Spranger /Global Imagens

O ex-ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, vai presidir a 32.ª edição do Digital Business Congress, vulgo Congresso das Comunicações, foi esta quarta-feira anunciado. O evento é organizado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC).

Siza Vieira sucede a Paulo Portas como presidente do maior evento da APDC, que em 2023 se realiza nos dias 9 e 10 de maio, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária de Lisboa (junto ao ISCTE), em formato híbrido (online e presencial).

"The Great Digital Tech Disruptions" é o principal tema do evento que, segundo o comunicado da APDC, volta a contar com o Alto Patrocínio da Presidência da República, "pela sua relevância para a economia e para o país".

Entre os temas em debate, o foco passará pela regulação de criptoativos, pela modernização da Administração Pública, bem como pela forma como as tecnologias digitais estão a mudar o mercado trabalho. A Inteligência artificial,o 5G, a automação, o metaverso, a tokenização, a computação quântica, a cibersegurança ea cloud serão conceitos que estarão em debate também, visto que "prometem profundas transformações nas pessoas, nos negócios, no setor público e nos governos, muitas das quais são ainda impossíveis de antecipar".