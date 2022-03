Sky cria centro em Aveiro e contrata 20 pessoas

Equipa de Aveiro vai ajudar Sky a dar "tacadas" na concorrência internacional. © DR

Aveiro vai ter uma palavra a dizer no futuro da Sky. A cidade dos canais foi escolhida para o novo centro tecnológico do grupo de comunicação britânico em Portugal. A equipa arranca com 20 elementos mas no final do ano deverão ser 40. Ao mesmo tempo, os britânicos vão contratar um total de cem pessoas neste ano, com as novas entradas a manterem o ritmo em 2023 e 2024.

O centro tecnológico de Aveiro será a base da Sky em Portugal para a região do centro e norte do país. A cidade foi escolhida por causa da "disponibilidade de talento de engenharia - em particular com experiência na área de televisão -, a ligação à Universidade de Aveiro e a localização privilegiada de Aveiro entre Lisboa e Porto", justifica ao Dinheiro Vivo o diretor-geral da Sky em Portugal, António Vieira.

A empresa também quer cativar os profissionais de cidades como Porto e Coimbra. Procuram-se "engenheiros de software, com particular ênfase nas áreas de mobile [dispositivos móveis] e desenvolvimento de aplicações para Portugal". Os estudantes do ensino superior também poderão candidatar-se, no caso, para os estágios de verão remunerados, acrescenta o mesmo responsável.

A nova equipa vai trabalhar em conjunto com as instalações do grupo britânico em Lisboa e no Funchal, com um total de 400 pessoas. Atualmente, a prioridade é fazer crescer a plataforma de streaming Peacock, lançada nos Estados Unidos em 2020 e que, entretanto, chegou a países como Reino Unido, Alemanha e Itália. Há mais de 54 milhões de clientes que já beneficiam do contributo do talento português.

Nos próximos meses, o trabalho do grupo britânico será ainda mais visível para os telespetadores: Portugal é um dos mais de 20 países que vão beneficiar da plataforma SkyShowtime, desenvolvida em conjunto com o grupo norte-americano Comcast, que controla a Sky desde 2018. Centenas de trabalhadores portugueses vão desenvolver a plataforma rival da Netflix, HBO Max, Disney+ e Amazon Prime Video.

A equipa da Sky em Portugal também é responsável por gerir os pagamentos na plataforma, as soluções de pesquisa, ingestão de metadados (informações adicionais sobre os programas) e proteção de conteúdos. Os profissionais em Portugal desenvolvem igualmente o serviço de subscrição Now, também do grupo britânico.

Em Portugal, há ainda equipas da Sky em Lisboa e no Funchal. Agora com 400 elementos no total, os três escritórios da empresa vão ser reforçados para as 700 pessoas até ao final de 2024: em média serão contratadas cem neste ano, em 2023 e em 2024, antevê o responsável.

Atualmente, o modelo de trabalho é híbrido, sem imposição de dias fixos para presença no escritório. "As nossas equipas têm total autonomia para estabelecer as suas dinâmicas da melhor maneira entre momentos de trabalho presencial e trabalho remoto", salienta António Vieira.

À conta disso, o escritório de Lisboa ganhou mais espaço no ano passado, para "contribuir diretamente para a abordagem de trabalho" e promover a "partilha, colaboração e inovação". Também a unidade do Funchal deverá beneficiar da consolidação.