SLB. "Inovação tecnológica leva o clube para lá das barreiras físicas"

Estádio da Luz, do Sport Lisboa e Benfica © Filipe Amorim / Global Imagens

A inovação e a transformação digital tornaram-se temas de destaque no dia-a-dia das sociedades modernas, ganhando novo fôlego durante a crise pandémica que veio acelerar estas tendências e alterar os hábitos de consumo. Inovar é cada vez mais uma necessidade transversal a todos os setores e atividades, designadamente no futebol, onde tem sido fundamental para o Sport Lisboa e Benfica (SLB), dentro e fora de campo, levando o clube a "ultrapassar as barreiras físicas" dos recintos desportivos.

Para Rui Passo, diretor de inovação e tecnologia do SLB, a inovação tecnológica já faz parte de todos os processos desportivos e é "um vetor fundamental para o sucesso". Da capacidade de análise individual e coletiva à monitorização do potencial desportivo de cada atleta, a gestão destes ativos assenta "num vasto ecossistema de soluções tecnológicas". A inovação tem-se revelado fulcral nos processos de retenção, gestão e envolvimento de sócios e adeptos, assim como na "melhoria dos serviços prestados e consequente aumento de receitas".

Nos últimos anos, o clube lisboeta tem vindo a apostar na inovação tecnológica, tendo criado o primeiro sistema de envio de bilhetes para telemóvel, ainda na era dos Nokia 3310, nos primórdios da estratégia de transformação digital. Seguiram-se o lançamento da Benfica TV e dos canais digitais, a construção do Museu Benfica, que conta com "mais de dez soluções" multimédia de produção interna, as soluções de bilhética e gestão de associados e as soluções de CRM (Customer Relationship Management), e de marketing digital.

Mais recentemente, o SLB investiu na modernização de som, luz, painéis LED, sala de controle e cobertura de WiFi. De recordar que, em 2021, o Estádio da Luz tornou-se o primeiro recinto desportivo equipado com 5G, proporcionando aos mais de 65 mil adeptos que comporta, internet, em média, dez vezes mais rápida. Todas estas iniciativas têm como propósito central a fidelização de adeptos e a melhoria da qualidade de serviço, embora o objetivo último seja "o envolvimento numa experiência inesquecível", sublinha Rui Passo.

Os próximos passos na trilha da inovação serão dados nos canais digitais, designadamente através da criação de uma nova aplicação. Ao longo da época 2023/24, a aposta continuará a ser na melhoria da experiência dos adeptos presentes na Luz, mas também daqueles que, não podendo assistir ao vivo, poderão segui-los remotamente, adianta o responsável.

E se as perspetivas futuras apontam para a contínua melhoria de experiências dos adeptos e da sua relação quotidiana com o Benfica, nas mais diversas modalidades, o esforço para a inovação tecnológica não se ficará por aqui. Ainda que com algum secretismo, o diretor de inovação e tecnologia do SLB revelou que existem diversos projetos em desenvolvimento, quer no âmbito desportivo, quer no âmbito empresarial, embora o "modus operandi" do clube seja muito mais "fazer do que anunciar previamente".

O responsável de inovação e tecnologia do Sport Lisboa e Benfica foi speaker, esta semana, na Sustainable Value Creation Summit, na Nova SBE, onde abordou a importância da criação de valor através da inovação tecnológica.