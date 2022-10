SLCM e Cuatrecasas assinam acordo de integração

Cuatrecasas e SLCM assinam acordo de integração © DR

As sociedades de advogados Cuatrecasas e SLCM - Serra Lopes, Cortes Martins & Associados assinaram um acordo de integração, sendo que a partir do dia 1 de janeiro de 2023 a SLCM passa a fazer parte da estrutura da Cuatrecasas.

Quando a integração estiver concluída, a Cuatrecasas em Portugal "contará com uma equipa de mais de 250 profissionais, como sócios, consultores, associados e profissionais da organização". O até agora managing partner da SLCM, Luís Cortes Martins, passará a assumir os cargo de senior partner da Cuatrecasas em Portugal e também será membro do conselho de administração da firma, de acordo com o comunicado enviado às redações.

Segundo a mesma nota, "o acordo permitirá potenciar as valências das equipas de ambas as sociedades e reforçar o posicionamento da Cuatrecasas no mercado da prestação de serviços jurídicos em Portugal".

Para Luís Cortes Martins, o acordo entre ambas as organizações "é um novo marco na consolidação do mercado português de advocacia em que ambas as sociedades estão focadas na prestação de serviços de valor acrescentado, designadamente na área das empresas, apostando no talento jovem e na internacionalização como alavancas de crescimento".

Já o presidente executivo da Cuatrecasas, Rafael Fontana, afirma que "a integração com a SLCM supõe a abertura de uma nova etapa da história, que estou certo se concretizará num inexorável impulso para o nosso crescimento em Portugal e em todas as jurisdições em que operamos", termina a nota.