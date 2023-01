Smart Agricity: o Borda d"Água digital para a agricultura

© André Gouveia/Global Imagens

O Smart Agricity nasce da parceria entre a Axians, os Politécnicos de Leiria e Coimbra e a Visionware. As quatro entidades juntaram-se para criar o projeto-piloto que permite a obtenção de informação em tempo real sobre o estado das colheitas nas hortas urbanas.

À conversa com o Dinheiro Vivo, Nuno Sousa, business unit manager da Axians, compara a iniciativa a um "Borda d"Água digital" que apoia os agricultores com dados relevantes para o sucesso da produção.

A plataforma assente em Internet of Things (IoT), que recorre a algoritmos de machine learning e inteligência artificial, tem como objetivo específico reduzir os riscos para a saúde pública, nomeadamente através da recolha de dados em tempo real sobre a concentração de metais pesados nas culturas.

A linha que separa campo e cidade está cada vez mais esbatida e as hortas mais próximas dos centros urbanos, levantando desafios ao nível da contaminação de terrenos. Além de identificar potenciais riscos de contaminação da cadeia alimentar, o Smart Agricity pode ajudar a aumentar o rendimento das colheitas nas hortas periurbanas. "Ter informação factual do espaço que vai ser plantado permite aconselhar o tipo de tratamento, reforço ou limitação que deve ser colocado no exercício da agricultura", esclarece Nuno Sousa.

Através da colocação de sensores nos solos, torna-se possível medir o vento e a pluviosidade, mas é na análise dos dados recolhidos que está o segredo do negócio. Aí entra a componente de inteligência artificial e machine learning para avaliar "como os dados se relacionam e permitem antecipar ou medir riscos".

A informação obtida em tempo real permite tomar ação e notificar os agricultores de que os solos estão contaminados e não podem ser plantados ou até informar que a terra tem demasiada água e é preciso cortar a rega, explica Nuno Sousa.

Arlindo Ribeiro, chief architect manager na Axians Portugal, explica que o algoritmo tem de ser "alimentado com dados" para que as previsões sejam cada vez mais precisas. A partir daqui começa a desenvolver-se esta solução "que acabou por se expandir para outros campos", sublinha.

Muito mais que agricultura inteligente

Informação em tempo real, identificação de riscos de contaminação da cadeia alimentar e aumento do rendimento das colheitas são características do Smart Agricity. Contudo, o projeto-piloto vai além e pretende contribuir para uma maior sustentabilidade da prática agrícola. A otimização de recursos, nomeadamente hídricos, é um "aspeto direto" e a capacidade de dosear face à necessidade do espaço "ajuda a que [a agricultura] seja muito mais sustentável", afirma Nuno Sousa.

A par disto, o projeto pode ajudar a prever e prevenir catástrofes como incêndios e cheias, podendo tornar-se uma ferramenta ao serviço de bombeiros e proteção civil. "Temos a informação factual do terreno. Por exemplo, se o solo está muito seco e a temperatura ambiente junto à terra é muito elevada, as probabilidades de incêndio são grandes", explica o business unit manager da Axians Portugal.

Por outro lado, sabendo que a pluviosidade pode ser elevada, conhecer o estado do terreno permite saber "se haverá capacidade de absorção de toda essa água". Não havendo, a probabilidade de cheias é clara.

O projeto estimado em cerca de um milhão de euros foi financiado em 50% com fundos europeus, designadamente com apoios do PT2020, tendo os restantes 50% resultado de um esforço coletivo entre a Axians, os Politécnicos de Leiria e Coimbra, e a Visionware.

O Smart Agricity já está em testes que, de acordo com Arlindo Ribeiro, deverão estar concluídos "em meados deste ano". Atualmente, no campo de testes da Escola Superior Agrária de Coimbra existem 40 sensores e uma torre de comunicações com alcance até 15 quilómetros.

Com edição de Carla Alves Ribeiro