SNPVAC critica "cegueira do algoritmo" que definiu despedimentos na TAP

© Steven Governo/Global Imagens

Dinheiro Vivo 27 Julho, 2021 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um dia depois de a TAP avançar com o despedimento coletivo de 111 trabalhadores o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) vem demonstrar "solidariedade" aos 23 tripulantes de cabine abrangidos, no que considera ser "o momento laboral mais difícil dos 76 anos de história da TAP".

O SNPVAC critica "a cegueira do algoritmo", e lamenta que a "série de diligências junto da TAP, do governo, dos grupos parlamentares e da própria União Europeia, com o objetivo de demonstrar as incongruências de um processo muito pouco claro, e que sempre foi visto pela Direção como sendo ilegal e imoral e plenamente evitável", não tivessem evitado o despedimento dos trabalhadores.

O sindicato mostra-se convicto "que não será o despedimento de 111 trabalhadores do grupo TAP, e em particular dos 23 tripulantes de cabine, que irá garantir a aprovação do Plano de Reestruturação".