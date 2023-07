SNQTB e SIB também já aderiram ao acordo entre sindicatos e banca

© Paulo Spranger/GI

O SNQTB (Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários) e o SIB (Sindicato Independente da Banca) também já aderiram a acordo com o setor bancário, para um aumento salarial de 4,5% em todas as tabelas e cláusulas de expressão pecuniária, tanto para trabalhadores no ativo, como reformados, sabe o Dinheiro Vivo.

Depois de recusarem a proposta inicial de 2,5% - evocando os lucros da banca, o valor da taxa de inflação e o aumento das taxas de juro - o Mais (Sindicato do Setor Financeiro), o SBC (Sindicato dos Bancários do Centro) e o SBN (Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal) chegaram ontem a um entendimento com os bancos.

"Face aos argumentos e persistência sindical, a banca chegou a um acordo com o MAIS, o SBC e o SBN, que se traduz num aumento de 4,5% de atualização em todas as tabelas e cláusulas de expressão pecuniária", pode ler-se no comunicado.