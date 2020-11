"Só há empregados se houver empresas e empresários, nós somos parte da solução"

Bernardo Theotónio-Pereira © Leonardo Negrão/Global Imagens

Estamos outra vez em Estado de Emergência. O que significa mais este fecho para as empresas?

Infelizmente depois de não termos tido nem uma normalização, nem uma retoma progressiva como o Governo perspetivava, voltamos ao Estado de Emergência, sem novas ferramentas para que as empresas e as instituições, em especial nos setores mais afetados como a restauração, entretenimento, turismo e cultura; possam continuar a operar e garantir o sustento de tantas famílias. Percebo as razões e as justificações apresentadas pelos nossos Governantes (sentido lato) mas não percebo, e para lhe ser franco transtorna-me, o distanciamento notório e evidente entre a nossa governança e o povo, as famílias, os empresários e as empresas.

Parece que a governança nacional vive fora da realidade. Continua preocupada com os faits divers políticos e autocratas, na redoma onde vivem e que nós desconhecemos, sem perceberem os verdadeiros problemas e os impactos das decisões tomadas e das milhares de leis, decretos-leis, regulamentos e portaria emanadas. Aliás, enquanto empresário agradeço muito aos contabilistas que têm sido os garantes do conhecimento e da clarificação das dúvidas existentes.

Quanto tempo é expectável que as empresas aguentem?

Como sabe para além de marido e de pai de família numerosa, sou empresário afeto a diferentes atividades, como a restauração, o entretenimento, fintech, a angariação de investimento estrangeiro e advisory estratégico. Por isso, tenho a sorte de conhecer várias realidades. Temos desafios em todos os setores. Mas sejamos justos, a restauração e o entretenimento são os piores, com maiores consequências, em especial, pelas limitações criadas e o medo instalado. Por exemplo, na restauração, em março deste ano fomos obrigados a encerrar por sermos um restaurante e rooftop com uma zona de dança. Apesar de termos ativado, desde logo, o procedimento do lay-off simplificado, como lhe chamaram, a verdade é que só recebemos o primeiro apoio tarde e após nos tirarem no dia 20 de março toda a tesouraria que tínhamos. Por outro lado, e apesar disso, foram anunciadas linhas de financiamento bancário para o apoio imediato em face da pandemia devastadora vivida neste setor mas só recebemos uma resposta da banca sobre esse apoio em meados de julho. Acha possível?

É esta demora e imprevisibilidade que mata as empresas. E estamos a falar de linhas com garantias estatais. Assim, no final de junho e em face da necessidade de tesouraria mínima para sobreviver optámos por reabrir ficando, por isso, sem o apoio do lay-off simplificado mas, pior, ficando com a obrigação de não despedir independentemente do futuro que nos reservava. Por isso, em meados de agosto, ativámos o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, entretanto criado, que atribuí um determinado valor por cada trabalhador que garantimos após o lay-off simplificado. Mas não houve normalização. Aliás, por isso mesmo, depois também se criou o mecanismo de apoio à retoma progressiva da atividade que excluía todos os que ativaram o primeiro incentivo. Finalmente, agora, em outubro, o governo revê, ainda, o apoio à normalização da economia possibilitando a redução do período normal de trabalho em caso de quebras de faturação de, pelo menos, 25% mas excluindo todos os que aderiram aos incentivo propostos e/ou possibilitando mas obrigando à respetiva devolução, mesmo não tendo havido nem normalização, nem retoma. Uma autêntica trapalhada. É um labirinto terrível!

Repare, lá está, são tudo medidas que demonstram uma total desconfiança, distanciamento e incompreensão das dificuldades dos empresários e das empresas, pelo menos nos setores mais afetados. É preciso que se perceba de uma vez por todas que só há empregados se existirem empresas e empresários. As empresas e os empresários são parte da solução e não do problema. Sem empresas e empresários não temos economia, nem crescimento, nem produto interno bruto como gostam tanto de apresentar. Sem empresas e empresários o Estado ainda teria menos capacidade de cumprir com as respetivas responsabilidades. De facto, penso mesmo que faltam empresários na governança nacional e na banca. Estou farto e cansado de autocratas e de amadores.

E o que significam estas restrições para o emprego - e as famílias?

Não imagina a frustração e a tristeza da impotência de não conseguirmos garantir o futuro às famílias que empregamos. Nós, micro e pequenos empresários somos pessoas normais. Sofremos quando temos de despedir, especialmente porque conhecemos muito bem as nossas equipas e a respetiva envolvência. São as nossas equipas. Tudo fazemos e faremos para manter as nossas equipas. Agora, todos temos de estar cientes do período anormal que vivemos, estamos a viver e que viveremos. Há empresas de alguns setores, como já referi, que não vão aguentar. Que não vão conseguir manter as respetivas equipas porque não têm vendas, nem tesouraria suficiente. Será impossível.

Considero que o governo pode e deve atuar, em conjunto com os empresários, para conseguirmos manter ao máximo os postos de trabalho necessários a cada fase. Por exemplo, uma pergunta que deixo para reflexão, porque é que o Estado exige, e continua a exigir, o pagamento dos respetivos impostos no dia 20 de cada mês em vez de, primeiro, garantir que as empresas têm capacidade para pagar os salários aos seus trabalhadores? Esta não seria uma medida social e em prol das famílias? Fará sentido darmos mais importância a um imposto do que a um salário? Será mais urgente nesta fase? E não tem, hoje, o Estado/governo condições para poder controlar que assim é? Claro que tem.

Mas mais, é necessário criar alternativas para gerar tesouraria às empresas (que é o grande problema do tecido empresarial Português), sem ficarem reféns da ineficiência e do sistemático abuso das instituições bancárias a atuar em Portugal que continuam a "oferecer" financiamentos bancários garantidos pelo próprio Estado (em até 90%) cobrando juros desproporcionais.

Acredito, por isso, que uma boa medida para os setores da restauração, entretenimento, turismo e cultura seria pagar os impostos depois de cada empresa garantir o pagamento dos salários. Caso após a garantia dos salários não haja tesouraria para o pagamento de impostos, então, cria-se uma linha para o pagamento dos impostos não pagos a 10 ou 15 anos sem juros mas com pagamento obrigatório em caso de pagamento de suprimentos aos sócios e/ou lucros (se existirem), por exemplo. Em caso de atuação abusiva por qualquer empresa ou empresário, aí sim, atuar com força e veemência.

Agora, os empresários não podem continuar a ser tratados como uns "impostores", como hoje acontece, por não pagarem um IVA para poderem garantir salários nesse mês. Isso não é justo. Isso não é sério. Isso não é possível. Precisamos de empresários na política, no Governo e, até, na banca. Só assim teremos governos e instituição que percebem a realidade do País, das famílias e das empresas e que tenham uma atuação alinhada com as respetivas necessidades. Políticos que não sabem o que é uma empresa, que nunca constituíram uma empresa e que não têm qualquer noção do que é o desafio e responsabilidade de criar, gerir e manter uma empresa não servem. São inócuos!

Os apoios que o Estado entregou e que prevê agora no OE2021, poderão fazer face aos efeitos desta crise? Quais são os principais problemas?

Claro que não. Trata-se de mais uma prova de que os políticos e os governantes vivem completamente desfasados da realidade. Não há criatividade. Não há mudanças de fundo. Não há ferramentas para conseguirmos suster as empresas e o rendimento das famílias. Nada. Há, por outro lado, um aumento da despesa com o funcionalismo público. Fará sentido?

Mantemos a mesma falta de competitividade em sede de IRC e não vi qualquer incentivo à natalidade. Continuamos na mesma. Será mais um ano de uma política de "pão e circo" como na era romana. Mas pior, vivemos, supostamente, num estado de direito democrático no qual ninguém, nem o próprio Estado, sabe quais são as regras vigentes. Mas que raio de país é este? Claro que é esta falta de transparência que gera corrupção. E a corrupção instalada afasta-nos do interesse que devemos ter pelo nosso país. Se não formos nós, os Portugueses, a interessarmo-nos por Portugal e pelos destinos do nosso país, quem será?

Os fundos europeus que se espera que cheguem - poderão ajudar?

É importante que todos conheçamos que fundos serão esses. Não podemos continuar a viver de conjeturas. Tem de ser público, claro e transparente para qualquer Português. E a execução e aplicação dos mesmos também. Por exemplo, quem recebeu as linhas bancárias criadas para o covid? Não deveria ser público? Não deveria existir uma plataforma digital com os pedidos, a fase do processo, quem decidiu, como decidiu, e quem e quanto recebeu? Claro que devia. Porque não a temos? Acredito que a governança criará essa plataforma, tal como sugeri em alguns artigos que fui escrevendo aqui no Dinheiro Vivo. Mas que o faça bem. Que o faça de forma a informar genuinamente.

Espero também que os fundos europeus cheguem às empresas, sem mais intermediários ou agiotas, e que, para além de serem aplicados na tesouraria e no crescimento das mesmas, sejam alocados a setores estratégicos, tais como, a tecnologia, o bem-estar e as infraestruturas estruturais, pois vão impactar o nosso futuro e das futuras gerações. Destaco as infraestruturas estruturais por considerar que serão cruciais para poderemos combater a desertificação e reocupação do nosso território (uma das nossas maiores vulnerabilidades) através do aproveitamento de infraestruturas já existentes, como é o caso do aeroporto de Beja (de que quase ninguém fala. Porque será?) e a aposta na alta velocidade (essa sim parece já estar percebida como fator estratégico).

E será crucial que todos tenhamos a consciência e a responsabilidade de aplicarmos e investirmos devidamente estes fundos europeus pois estaremos a projetar e/ou a hipotecar as gerações presentes e futuras. Não podemos voltar a brincar (como fizemos na década de 80) com Portugal e com o nosso futuro!

Quando a primeira medida indicada para as empresas é o não aumento de impostos às empresas que sinal está o Estado a dar ao tecido económico?

Lá está, apregoar isto roça o ridículo. O que seria aumentarem ainda mais os impostos. Mais uma prova do distanciamento entre a governança e as pessoas, as famílias e as empresas. Mais um exemplo de que estão completamente fora da realidade. Os impostos que pagamos em Portugal são uma aberração. Uma brutalidade.

Teremos anos muito desafiantes e difíceis pela frente. Estamos a viver o fim do modelo económico que conhecemos e estudámos. Mas podemos também estar a viver o fim de um regime e de um modelo de governança a todos os níveis. Por isso mesmo, precisamos de medidas extraordinárias. Precisamos de medidas que ajudem os empresários a evitar despedimentos e com isso a garantir o rendimento das famílias e as pessoas para evitarmos a pobreza e a consequente fome, que hoje já é uma realidade, no nosso país. Não vi nada disso explanado neste OE2021.

Que medidas deviam ser previstas em OE - e que poderão agora entrar na Especialidade - que efetivamente pudessem ter efeito?

Sinceramente, esperava que tivesse sido debatido e proposto:

a suspensão de impostos às empresas em dificuldade e possível criação das linhas de médio longo prazo conforme já partilhei;

que se retirasse os limites existentes nas despesas de saúde e de educação em sede de IRS;

a isenção de TSU para as empresas que empreguem pais de famílias numerosas;

o acerto automático dos créditos e das dívidas entre o Estado e os privados;

a possibilidade de recontratação de trabalhadores despedidos no âmbito da pandemia;

o fim e/ou suspensão do pagamento por conta (que, para além de retirar liquidez às empresas, não tem qualquer razão de existir);

o fim do pagamento especial por conta (que nos foi imposto noutra crise vivida mas nunca retirado);

que se deveria aplicar as mesmas consequências dos lay-offs aos funcionários públicos;

que o Estado tem de garantir o pagamento de todas as dívidas atuais, pelo menos, aos empresários em nome individual e às micro e pequenas empresas;

que fossem criadas linhas bancárias de apoio às empresas focadas para o pagamento de salários e de fornecedores;

a criação do "long term care" com caráter obrigatório para podermos proteger a nossa população e termos viabilidade futura; e

a promoção de uma simplificação dos impostos em Portugal, retirando a complexidade e falta de transparência existente.

Infelizmente, nada disto foi previsto ou debatido de uma forma clara. Ficou tudo na mesma. Porquê? Porque temos políticos autocratas e ninguém quer pensar, verdadeiramente, no bem-estar dos Portugueses e no futuro de Portugal. Não nos basta ter políticos, precisamos de bons políticos. E de políticos que estejam, genuinamente, ao serviço da causa pública e, por isso, muito perto dos Portugueses. Não basta carreirismo partidário. Não basta mesmo!

Uma isenção ou adiamento de impostos temporário podia ajudar?

Claro. Em Portugal quem não paga um imposto é, por definição, um "criminoso". E o empresário que o faz para garantir os salários aos seus trabalhadores, para além de ser de imediato um "criminoso" e um "ladrão", também fica desgraçado. Será justo? Claro que não. Um empresário não paga um imposto e vê a sua vida destruída. O Estado não paga ao empresário e nada acontece. Mas afinal em que raio de estado de direito democrático vivemos nós?

No Brasil, por exemplo, as empresas que não conseguem pagar um determinado imposto, especialmente neste período mais desafiante, tem acesso a um plano de pagamento. Não são logo alvo de uma execução fiscal. Nem são tratados como "bandidos". Não. Antes de mais, o Estado trata o empresário e a empresa como uma pessoa de bem. Depois, e caso abuse ou não cumpra, aí sim, responsabilidade e consequências graves. Sou totalmente a favor desta relação profícua entre o Estado e as empresas/empresários. Ambos devem trabalhar em conjunto em prol da sociedade, da economia e do bem-estar do País.

Precisamos de uma reforma e de novas mentalidade e para isso é preciso trabalho, estudo comparado, uma visão moderna e inovadora do mundo. Infelizmente, não me parece que com a atual classe política possamos progredir nesse sentido.

Quando acredita que Portugal pode efetivamente recuperar?

Hoje estou mais realista e preparado para, pelo menos, uma década diferente da que tinha projetado. Acredito que precisaremos de todos, precisaremos de atuar em bloco e em rede, prescindindo de individualismos e dos egos (das "ilhas"). Devemos promover uma revisão da estrutura do Estado para nos adaptarmos ao novo Mundo que iremos defrontar.

Precisamos de melhores políticos e governantes, ou pelo menos novos, novas caras. Precisamos de transparência nas decisões para mitigarmos a corrupção instalada; precisamos e devemos exigir uma boa e precisa aplicação dos fundos europeus que iremos receber; e de sermos criativos nos nossos negócios e empresas. Este é o momento para aproveitarmos para relançar Portugal. Pois, uma coisa é certa, tal como nos dizia Einstein, "com as mesmas premissas, não podemos esperar resultados diferentes".