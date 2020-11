Só um terço das empresas recorre ao teletrabalho. Dessas só 31% tem trabalhadores em casa

Teletrabalho. © Orlando Almeida / Global Imagens

De acordo com um inquérito realizado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, a que o jornal Público teve acesso, das 10 300 empresas inquiridas apenas um terço recorria ao teletrabalho.

Mesmo nesses casos, só 31% das empresas indicava ter os trabalhadores a exercer funções a partir de casa. O inquérito foi enviado por email às empresas, na semana passada, de 16 a 20 de novembro. Esta data corresponde já à entrada em vigor do diploma que tornou o teletrabalho obrigatório nos concelhos de maior risco.

O teletrabalho é mais vezes aplicado nas empresas de maiores dimensões. Só 24% das empresas que têm entre um a nove trabalhadores ao serviço afirmaram ter pessoas a trabalhar a partir de casa. Nas empresas entre 100 a 249 trabalhadores a percentagem aumenta para os 63% e nas de 500 ou mais trabalhadores chega aos 87%.

A distribuição das empresas com teletrabalho concentra-se nas áreas metropolitanas de Lisboa (32%) e do Porto (22%), sendo de destacar também Coimbra (14%).

O teletrabalho é mais usado nas empresas dos serviços e serviços de informação (89%), consultoria e programação informática (86%) e telecomunicações (83%).