Soares da Costa: Cancelada peritagem às contas da construtora

Ainda não é desta que os trabalhadores da Soares da Costa, que continuam à espera de receber os salários em atraso, conseguem perceber qual a real situação económico-financeira da construtora. Na sequência do pedido de insolvência interposto por um ex-diretor da companhia, o juiz titular do processo havia pedido uma peritagem global à contabilidade da empresa, para aferir da sua capacidade, ou não, de cumprir com o plano de recuperação a que está obrigada, mas a Soares da Costa chegou a acordo com o credor em causa e o requerimento de desistência do processo foi já homologado pelo juiz. E tudo volta à estaca zero.

É que existem vários outros pedidos de insolvência sobre a Soares da Costa pendentes em tribunal e, com a desistência deste credor, volta a iniciar-se o processo com o pedido mais antigo, o que levará à nomeação de um juiz e ao reinício de todo o processo. É um “flagelo sem fim à vista”, lamentam os trabalhadores, que prometem sair à rua, em breve, para mais um protesto público sobre a sua situação. Além disso, a comissão de trabalhadores e a CGTP já fizeram chegar aos ministros da Economia e do Trabalho o pedido para um reunião, com carácter de urgência. Em comunicado aos funcionários, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a Comissão de Trabalhadores promete que irá, em breve, ao Tribunal do Comércio de Gaia tentar saber quem será o novo juiz e “exigir que se faça a peritagem esperada, que achamos todos ser de vital importância para os trabalhadores”.

Em causa estão dívidas da ordem dos 60 milhões de euros, entre salários e indemnizações por pagar, no âmbito do Processo Especial de Revitalização da construtora, o segundo a que se submeteu já, homologado pelo Tribunal em fevereiro de 2018 e que transitou em julgado em junho. O plano então aprovado contemplou o perdão de metade da dívida à banca e aos fornecedores, da ordem dos 607 milhões de euros, e só o Estado e os trabalhadores, com créditos que rondavam, então, os 9,5 e os 50,2 milhões, respetivamente, iriam receber por inteiro.

Mas os incumprimentos sucedem-se, embora a administração reitere que “está a fazer tudo para salvar a empresa e pagar a todos o que deve”. Isso mesmo foi sublinhado por Joaquim Fitas, administrador da construtora, na mais recente reunião com a Comissão de Trabalhadores na DGERT (Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho). No encontro, prometeu liquidar três salários aos funcionários durante a semana que findou, o que não aconteceu, tendo, apenas, pago os subsídios de alimentação referentes a dois meses. Segundo o comunicado da CT, Joaquim Fitas ter-se-á disponibilizado para reunião com os trabalhadores, “em meados de novembro ou princípio de dezembro”, no estaleiro de São Félix da Marinha.