Soares dos Santos admite que inflação ajudou dona do Pingo Doce nas vendas

O presidente da Jerónimo Martins (JM), Pedro Soares dos Santos, fez questão de afirmar em conferência de imprensa esta quinta-feira, um dia depois de terem sido tornados públicos os resultados da dona do Pingo Doce, que viu o seu lucro crescer 27,5%, para 590 milhões de euros no ano passado, que o grupo que lidera está - tal como todos - há três anos a ser fortemente impactado quer pela pandemia, como pela guerra na Ucrânia e a inflação.

O responsável admitiu, no entanto, que os 25,4 mil milhões de euros de vendas consolidadas (mais 21,5% do que em 2021) aconteceram com a ajuda da inflação, mas garantiu que não é destas vendas que a JM "gosta". "A inflação é o maior imposto que afeta as pessoas pobres e retira a competitividade", afirmou, declarando que o que "mantém o mercado saudável é a competitividade".

Pedro Soares dos Santos relembra ainda que o core do negócio do grupo está no estrangeiro - Polónia e Colômbia -, garantindo que o investimento que a empresa faz em Portugal só acontece "porque somos portugueses e porque gostamos do nosso país".

E revelou ainda que os acionistas questionam a razão do contínuo investimento em Portugal, mas explicou que a empresa pretende manter a competitividade em solo nacional e continuar a investir nas suas lojas portuguesas.

