Soares dos Santos. “Rui Rio para mim ainda é um desconhecido”

“Acredito muito no Dr. António Costa, mas não acredito muito na coligação. Tenho muitas dúvidas na coligação, mas acredito muito no primeiro ministro”, disse Pedro Soares dos Santos, CEO do grupo Jerónimo Martins, na conferência de imprensa dos resultados anuais do grupo dono do Pingo Doce.

“Acredito no António Costa, mais do que no Rui Rio também. O Dr. Rui Rui para mim ainda é um desconhecido”, disse o gestor, quando questionado sobre o atual líder do PSD.

O grupo fechou o ano passado com lucros de 385 milhões de euros, tendo Pedro Soares dos Santos destacado o valor de impostos pago pelo do grupo de distribuição o ano passado, apesar de serem acusados de grande “agressividade fiscal”: 417 milhões de euros, mais 79 milhões de euros do que em 2016.

Sobre o impacto do aumento do salário mínimo no grupo, desvalorizou. “Tem impacto, mas desde que seja acompanhado por criação de valor e que seja visto como bom para o aumento de produtividade não vejo como drama nenhum”, disse.

O grupo, frisou, paga acima do salário mínimo e o ano passado concluiu o aumento salarial de 80% dos seus colaboradores em Portugal. Um programa que vai ter nos próximos dois anos um impacto de 34 milhões.

“Não são aumentos coletivos, é por mérito”, reforça o responsável que admite que em Portugal também se sente a pressão para suprir as necessidades laborais, à semelhança do que ocorre na Polónia onde cerca de 5 mil posições estão por preencher.

Este ano o grupo vai distribuir a totalidade dos lucros de 385 milhões aos acionistas, através de um dividendo extraordinário. Mas os trabalhadores também irão receber parte dos lucros através da atribuição de prémios Quanto, não revela. “O montante carece da aprovação do conselho de administração “, ainda “não está aprovado”, disse apenas.

O grupo fechou o ano passado com 104 mil trabalhadores na Polónia, Portugal e Colômbia. “Distribuímos pelos nossos trabalhadores mais de 107 milhões de euros. Partilhamos parte dos lucros com os colaboradores”, diz.