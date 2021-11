Sobi entra em Portugal e quer chegar a mais pessoas com doenças raras

A equipa da Sobi em Portugal é constituída por oito pessoas e é liderada por António Araújo, country leader da farmacêutica sueca. "O mercado português assume um importante papel, esta é a razão pela qual decidimos criar a filial portuguesa. Como companhia focada em doenças raras, poder fazer chegar à população portuguesa a inovação terapêutica de que dispomos no nosso portefólio de fármacos é o nosso objetivo maior. Áreas como a hemofilia e a amiloidose são dois exemplos onde existem necessidades por preencher e que a presença da Sobi permite dar resposta", diz ao Dinheiro Vivo António Araújo.

A empresa trabalha em estreita colaboração com associações de doenças raras. "Em Portugal, a Sobi trabalha com a Associação Portuguesa de Paramiloidose e com a Associação Portuguesa de Hemofilia. Uma área de trabalho muito valorizada na e pela Sobi, uma vez que é através do empenho inesgotável das associações que nos é possível tomar contacto com necessidades concretas das pessoas com doenças raras, as quais muitas vezes afetam diferentes esferas das suas vidas", explica o gestor.

A atividade da farmacêutica no nosso país é apenas comercial, e está focada na venda de medicamentos para doenças como as já referidas amiloidose, hemofilia e também doenças autoimunes. "As pessoas com doenças raras com estas patologias são aquelas cujo nosso objetivo é o de garantir melhor qualidade de vida e que possam ter as mesmas oportunidades que a demais população", afirma António Araújo.

O responsável sublinha o papel "do Serviço Nacional de Saúde português, o grau de excelência dos profissionais de saúde, a par do trabalho desenvolvido entre a indústria, a academia e o meio hospitalar com vista à melhoria das condições de saúde das pessoas com doenças raras", como fatores de atratividade do mercado nacional.