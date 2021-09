Sociedade de advogados Cuatrecasas com nova sede em Portugal

Dinheiro Vivo 22 Setembro, 2021 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

A sociedade de advogados de origem espanhola Cuatrecasas tem nova sede em Portugal, que ocupa 10 mil metros quadrados de área, distribuídos por 10 andares, no n.º 6 da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa.

"Muito mais do que uma mera mudança física, o novo escritório simboliza, sustenta e catalisa uma mudança cultural, em prol do paradigma de excelência e inovação dos serviços jurídicos que prestamos", explica em comunicado Maria João Ricou, Managing Partner da Cuatrecasas em Portugal. "Temos agora um espaço mais digital e funcional, que promove sinergias, favorece a coesão, proporciona bem-estar aos que nele trabalham e a todos os que o visitam, e confere à sociedade capacidade de crescimento."

"Queremos manter a Cuatrecasas como organização de vanguarda, como membro destacado da comunidade e como garante de uma assessoria jurídica da máxima qualidade, proporcionada por uma equipa coesa, especializada e dedicada a criar e a manter com os clientes relações produtivas e duradouras", considera, por seu lado, Jorge Badía, CEO da Cuatrecasas. "Queremos também que todos os nossos profissionais se sintam valorizados, fortaleçam o espírito de grupo e redobrem a vontade de continuar a desenvolver o seu talento. Estamos convictos de que este é o espaço ideal para prosseguir estas ambições."

O edifício da nova sede, datado de 1971, foi reabilitado para acolher mais de 400 profissionais, entre os seus advogados e colaboradores, bem como clientes e parceiros. Destacam-se os espaços de trabalho colaborativo - que inclui espaços de convívio -, flexível e marcadamente digital nas áreas de trabalho e nas áreas informais, e também com uma forte componente de eficiência energética, que inclui sistemas de gestão automática da iluminiação e climatização.

Os escritórios da Cuatrecasas em Lisboa são dos maiores entre os 27 que a sociedade possui em 13 países. A sociedade de advogados explica no mesmo comunicado que o edifício "vai tornar-se ainda mais distintivo após a renovação integral da fachada, já em curso, e a Cuatrecasas está a promover também a remodelação do 12.º andar do edifício, que trará mais espaço para salas de reunião e um terraço com vistas privilegiadas sobre a capital, com conclusão prevista para o início de 2022".