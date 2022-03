Sociedade Francisco Manuel dos Santos doa 2,5 milhões de euros para alojar refugiados na Polónia

Mais de 1,5 milhões de ucranianos fugiram do país desde 24 de fevereiro © Dimitar DILKOFF / AFP

A Sociedade Francisco Manuel dos Santos (SFMS), acionista maioritário do Grupo Jerónimo Martins, anunciou esta terça-feira que vai doar 2,5 milhões de euros à Fundação Biedronka, na Polónia, para a criação imediata de um programa de alojamento temporário gratuito para os refugiados ucranianos mais necessitados.

O donativo irá permitir à fundação "providenciar a emissão de vouchers de acomodação temporária em hotéis, estalagens e outras tipologias de alojamento na Polónia", afirma a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, em comunicado. Os vouchers serão distribuídos por organizações de ajuda humanitária que se encontram no terreno e com quem a Fundação tem estado a trabalhar no apoio aos refugiados.

Para José Soares dos Santos, presidente executivo da SFMS, a guerra na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, após a Rússia invadir o território, é uma das crises humanitárias mais graves dos últimos tempos - e, por este motivo, toda a "ajuda financeira é fundamental para conseguir minorar os seus impactos", explica. Este contributo "responde ao apelo urgente das organizações que atuam na Polónia" para que seja possível garantir alojamento àqueles que "não podem contar com apoio familiar ou de amigos".

Recentemente, o Grupo Jerónimo Martins doou equitativamente cinco milhões de euros a cinco organizações que estão ativas no auxílio a pessoas na Ucrânia e aos refugiados. Entre elas, a Cruz Vermelha Polaca, a Cáritas Polaca, a Ação Humanitária Polaca, a Missão Médica Polaca e as Aldeias de Crianças SOS na Polónia.

Também a Biedronka, líder no retalho alimentar na Polónia, e a sua Fundação contribuíram já com cerca de 2 milhões de euros para apoio alimentar e não alimentar dos refugiados ucranianos no país, "implementado em conjunto com ONG e outras instituições públicas e da sociedade civil a atuarem na fronteira entre os dois países", conclui a SFMS.