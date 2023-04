Sociedades pertencentes a um grupo representavam 59,1% do valor acrescentado bruto em 2021

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Abril, 2023 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As 39267 sociedades pertencentes a um grupo que existiam em Portugal em 2021 representavam 59,1% do valor acrescentado bruto (VAB), segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

"Em 2021, existiam em Portugal 39.267 sociedades pertencentes a um grupo, que representavam 8,2% do total de sociedades, concentravam 41% do pessoal ao serviço, 62,9% do volume de negócios, 59,1% do valor acrescentado bruto (VAB) e 65,0% do excedente bruto de exploração (EBE) (8,5%, 41,8%, 63,7%, 60,5% e 68,3% no ano anterior, respetivamente)", concluiu o INE.

O instituto "divulga informação sobre sociedades integradas em grupos de empresas em Portugal, tendo em conta a relevância e o potencial impacto da internacionalização no desempenho económico das empresas".

Face a 2019 (período pré-pandemia), o número de sociedades pertencentes a um grupo cresceu 3,9%, o volume de negócios, o VAB e o EBE aumentaram 1,9%, 2,1% e 1,0%, respetivamente, enquanto o pessoal ao serviço diminuiu 0,2%.

No ano em análise, 29,4% das sociedades do setor dos serviços financeiros pertenciam a um grupo de empresas, seguindo-se os setores da informação e comunicação e indústria e energia (12,0% e 11,4%, respetivamente), concentrando 83,3%, 77,1% e 65,4% do VAB gerado pelos respetivos setores.

Já a produtividade aparente do trabalho e a remuneração média anual das sociedades pertencentes a um grupo foram superiores às registadas pelas restantes sociedades, totalizando 48.200 euros face a 24.100 euros, e 20.600 euros face a 13.600 euros, respetivamente.