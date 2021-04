Sócrates cola mais de 1,3 milhões ao ecrã. O recorde do dia

Entrevista de José Sócrates na TVI © José Matos/TVI

Foi a primeira entrevista de José Sócrates depois de ser conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, onde o ex-Primeiro Ministro era acusado de corrupção, e colou uma média de mais de 1,3 milhões de telespectadores à TVI. Foi o programa mais visto do dia, mas a SIC fechou na liderança com um share de 21%.

"Conduzida por José Alberto Carvalho, a entrevista alcançou mais de dois milhões de portugueses e manteve, em média, mais de 1.3 milhões de telespectadores colados à televisão, a que correspondeu um share de 24.4%. Já a TVI24, que transmitiu em simultâneo a entrevista, contou com uma audiência média de 155 mil telespectadores e um share de 2.8%", informa a análise de audiências da Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

A entrevista do Jornal das 8 da TVI foi o mais visto do dia, mas foi seguido de perto pelo último episódio da Grande Reportagem, a A Grande Ilusão, da SIC, sobre o Chega. "Em média, a reportagem também foi visionada por mais de 1.3 milhões de telespectadores, tendo registado um share de 24%", refere a UM/IPG Mediabrands.

"Analisando ao minuto a entrevista da TVI a José Sócrates, depreende-se que enquanto decorria a transmissão da Grande Reportagem SIC, a liderança oscilou entre a SIC e TVI, tendo a SIC liderado na maioria do tempo. Minutos antes do término da "Grande Ilusão" a TVI saltou para a liderança nesse período até ao final da entrevista. O pico de audiências deu-se nos últimos minutos da emissão, altura em que mais de 1.4 milhões de portugueses estavam sintonizados na TVI", destaca a agência de meios.

A RTP1 também apostou forte para este período horário com a estreia de Vento Norte. A estreia da série de ficção histórica portuguesa foi o 15.º mais visto do dia e captou, em média, 454 mil telespectadores, garantindo um share de 8.4% para a estação pública.

Apesar do mediatismo em torno da entrevista a José Sócrates, a SIC voltou a liderar o dia com um share de 21%, mais 2.1 p.p. que a TVI, que terminou o dia com um share de 18.9%.

A estação de Queluz verificou uma quebra de -3.8 p.p. na sua quota de share face à semana anterior. Já a RTP1 contou com um share de 11.2, mais 1.2 p.p. vs. a quarta-feira da semana anterior. Entre os canais Pay TV, a liderança foi mais uma vez para a CMTV com 4.6% de share. Seguiu-se a Globo (2.3%) e a SIC Notícias (2.3%).