Sodexo Benefícios e Incentivos passa a chamar-se Pluxee

© DR

Dinheiro Vivo 16 Junho, 2023 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Sodexo Benefícios e Incentivos, divisão do grupo Sodex, que disponibiliza vantagens através de cartão de benefícios, vai passar a chamar-se Pluxee. A mudança de nome chega com o propósito de prestar um apoio mais eficaz às empresas e apoiar o crescimento estratégico através da criação de valor aos seus stakeholders. Até ao final deste ano, a Pluxee será implementada gradualmente nos 31 países onde a empresa está presente. O Brasil é o primero país a receber a nova identidade, em agosto.

Em comunicado, a empresa explica que ao adotar uma nova marca a divisão de Benefícios e Incentivos pretende destacar-se ainda mais num mercado extremamente dinâmico, ao mesmo tempo que vai possibilitar aos seus "clientes promover a marca junto dos seus colaboradores, através da oferta de soluções personalizadas e inovadoras, indo ao encontro das grandes mudanças que se verificam no mercado de trabalho".

O CEO da Pluxee garante que "com a nova marca, destacamo-nos por quem realmente somos. A nossa forte identidade será um fator diferenciador para os nossos clientes, parceiros e também para atrair talento, em particular no digital". Para Aurélien Sonet, "a Pluxee é uma nova marca digital, otimista e inovadora que reflete a nossa visão e a nossa forte ambição num mercado em crescimento".

Para o plano estratégico até 2025, a Pluxee pretende acelerar o negócio dos benefícios de refeição e alimentação, em particular reforçando a sua taxa de penetração no segmento das PMEs, expandir a sua oferta na área do bem-estar, recompensas, mobilidade ou medidas para apoiar o poder de compra e a experiência dos colaboradores e tornar os seus serviços mais acessíveis aos seus clientes através de uma única plataforma digital.

Por forma a conseguir estes objetivos a Pluxee vai investir - todos os anos até 2025 - 10% do seu volume de negócios em tecnologia.

A empresa afirma ainda que a Pluxee é uma nova marca, moderna e digital, que nasce para apoiar uma estratégia autónoma e que reflete a visão, a ambição, e o posicionamento da atividade na perspetiva do spinoff e do projeto de registo anunciado em Abril de 2023.