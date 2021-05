Sodim não vai alterar contrapartida da oferta pela Semapa

Semapa © DR

A "holding" Sodim disse na quarta-feira que não "irá proceder a qualquer revisão" da contrapartida na oferta pública voluntária sobre a Semapa, mantendo o valor que já oferecia, anunciou a Sodim ao mercado.

Assim, no âmbito da oferta "registada no dia 26 de abril de 2021 sobre a totalidade das ações representativas do capital social da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A", o grupo informou que "estando a terminar o prazo para proceder a uma eventual revisão da contrapartida da oferta a Sodim não irá proceder a qualquer revisão da mesma".

Assim, recordou, "o valor final a pagar por ação na oferta é de 11,66 euros, em dinheiro, o qual corresponde ao valor da contrapartida da oferta de 12,17 euros por ação deduzido do dividendo já pago pela Semapa de 0,512 euros por ação, nos termos constantes do prospeto da oferta", lê-a na mesma nota.

A Sodim destaca ainda "alguns aspetos chave constantes nos documentos da oferta a serem tidos em consideração pelos investidores", referindo que "tem como objetivo eliminar a dupla cotação da Semapa e da sua principal participada Navigator, concentrando a presença do grupo no mercado bolsista na Navigator".

"Esta dupla cotação é uma condicionante estrutural do comportamento do título Semapa no mercado. Entre 2016 e 2020, a Semapa apresentou uma correlação de 0,97 no seu comportamento bolsista com a Navigator, a qual, por sua vez, tem apresentado níveis de 'dividend yield' e liquidez (medida pelo volume médio de transações diário) respetivamente 2,3 e 4,5 vezes superior à ação Semapa", lê-se na mesma nota.

A "holding" diz ainda que pretende "proporcionar um evento de liquidez e um prémio de saída relevante aos acionistas Semapa que têm a possibilidade de reinvestir na Navigator, se pretenderem manter o seu investimento em empresas cotadas do Grupo Sodim".

O objetivo da empresa, recorda, "é atingir os 90% dos direitos de voto da Semapa reservando-se, no entanto, o direito de prescindir desta condição na data do apuramento do resultado da oferta (i.e. 26 de maio de 2021)".

A Sodim lembra ainda que "os acionistas da Semapa que pretendam aceitar a oferta deverão comunicar essa intenção aos seus intermediários financeiros até às 15 horas do dia 25 de maio de 2021".

A Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas solicitou na terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a suspensão da oferta da Sodim à Semapa, até que esta empresa e a Navigator divulguem resultados.

"Surpreendentemente a Navigator adiou recentemente a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 para 28 de maio, sem qualquer justificação ao mercado. A Semapa seguiu idêntico procedimento e transferiu a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 para 30 de maio", apontou, em comunicado, a Maxyield.

Para os pequenos acionistas, as duas empresas querem "esconder do mercado os resultados" antes da conclusão da OPA, prevista para 26 de maio.

Assim, a Maxyield solicitou, na terça-feira, ao regulador do mercado "a suspensão da OPA da Sodim à Semapa por prazo compatível com o cumprimento da divulgação da informação prometida ao mercado pela Navigator e Semapa, bem como a respetiva avaliação pelos acionistas e investidores".

Conforme sublinhou o Clube dos Pequenos Acionistas, o comportamento bolsista da Navigator, detida em 70% pela Semapa, "incorpora boas perspetivas", apresentando um crescimento de 29% desde janeiro.

No entanto, e tendo em conta que "historicamente a ação da Semapa acompanha a evolução da ação da Navigator", esta valorização revela a "fragilidade do preço da oferta da Sodim na OPA e a falácia do prémio anunciado".

A isto soma-se o comportamento da Semapa no mercado bolsista, "cuja cotação, após o pagamento dos dividendos, se encontra tendencialmente acima do preço da oferta na OPA".

A Maxyield estimou ainda em 300 milhões de euros o valor que a Sodim "se apropriaria dos restantes acionistas" pela compra do capital.

"A informação devida ao mercado e a transparência de processos encontram-se comprometidos e, com isso, a credibilidade nacional e internacional do mercado de capitais português na vertente acionista. A CMVM, no âmbito da sua atividade reguladora e de supervisão, tem a obrigação de velar pela transparência e credibilidade do mercado, exigindo o cumprimento dos calendários atempadamente transmitidos e a divulgação das informações devidas", lê-se no documento, assinado pelo presidente da Maxyield, Carlos Tomás Rodrigues.

A Sodim detém (através da sua subsidiária Cimo - Gestão de Participações) 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto.

No dia 05 de março, o Conselho de Administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, 'stakeholders' ou finanças da empresa.

Já em abril, a Sodim anunciou que aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida aos acionistas da Semapa, passando de 11,40 euros para 12,17 euros.