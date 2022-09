Sofia Lufinha eleita vogal do Conselho de Administração da TAP

Tap já tem nova vogal do Conselho de Administração © DR

Sofia Lufinha assume a partir desta sexta-feira o cargo de vogal do Conselho de Administração da TAP, após a saída de Alexandra Reis, em fevereiro, de acordo com uma nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A acionista única da TAP, a República Portuguesa, representada pela Direção Geral de Tesouro e Finanças, deliberou eleger a senhora engenheira Sofia Norton dos Reis Lufinha de Mello Franco como membro do Conselho de Administração da TAP, para o período remanescente do mandato em curso (quadriénio 2021/2024), com efeitos a contar de hoje", lê-se na comunicação ao mercado.

Desta forma, o Conselho de Administração (CA) da TAP passa a ser composto por Manuel Beja (presidente), Christine Oumières-Widener (vogal e presidente da Comissão Executiva), Gonçalo Pires (vogal), Ramiro Sequeira (vogal), Sílvia Gonzalez (vogal), Sofia Franco (vogal), Patrício Castro (vogal), Ana Lehmann (vogal) e João Duarte (vogal).

Em fevereiro, Alexandra Reis renunciou ao cargo de vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP.

"Tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas, e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, Alexandra Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP, apresentou hoje [05 de fevereiro] renúncia ao cargo, decidindo encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçando agora novos desafios", lê-se no comunicado enviado na altura pela TAP à CMVM.