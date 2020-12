O novo coronavírus obrigou os portugueses a ficarem muito mais tempo em casa do que era normal. Só que a Galp, cada vez mais apostada na mobilidade, acredita que as pessoas vão retomar os hábitos de partilha do passado depois de a pandemia desaparecer. A administradora executiva da empresa para a área comercial, Sofia Tenreiro, foi uma das participantes no debate do 9.º aniversário do Dinheiro Vivo, a decorrer esta quarta-feira a partir da escola de negócios da AESE, em Lisboa.

"Não podemos olhar para estes meses como o futuro", sinalizou Sofia Tenreiro. A executiva apontou para as três apostas na área da mobilidade que têm sido feitas nos últimos anos e que já representam 40% do investimento anual da empresa.

Os postos de carregamento para carros elétricos são exemplo disso: "temos apostado em postos de carga normais, rápidos e até ultra rápidos, que permitem uma autonomia de 300 quilómetros num período de 20 ou 30 minutos". Os eixos Norte-Sul e Lisboa-Madrid são as principais apostas para a localização destes locais de carregamento.

A mobilidade partilhada também é outro dos combustíveis do futuro da Galp. "Mal exista uma vacina e possamos conviver mais próximo uns dos outros, vamos ter o regresso das partilhas", acredita Sofia Tenreiro.

A administradora também falou sobre a transformação dos postos de abastecimento de combustível em fornecedores de plataformas de entrega como a Uber Eats e a Glovo. "Estas plataformas foram aceleradíssimas. A logística mudou muito e temos mais de 1000 pedidos por semanas junto das nossas lojas", detalhou. Estes espaços começaram mesmo a vender produtos que "anteriormente não estavam disponíveis", com os clientes a preferirem estas lojas aos supermercados.