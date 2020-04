Software PHC ganha extensão para simplificar cálculos de medidas do Governo

A ferramenta permite simplificar o cálculo salarial das medidas de proteção social dos trabalhadores e do lay off simplificado no software de gestão desenvolvido pela tecnológica portuguesa.

Através de uma extensão, que pode ser adicionada ao software existente, é possível simplificar o processamento de vencimentos. “As empresas passam a ter ao seu dispor uma forma simples de efetuar os cálculos respeitantes a situações como na ausência justificada para apoio a menores de 12 anos, nos casos de layoff simplificado em regime de redução de horários ou no regime de suspensão dos contratos”, indica a empresa.

“Quisemos dar uma resposta rápida às medidas governamentais publicadas nos DecretoLei n.º 10-G/2020 e na Portaria n.º 71 -A/2020, completada pelo Decreto-Lei n.º 10-

G/2020. Mas, acima de tudo, quisemos trazer uma solução para efetuar estes cálculos de forma simples, e que seja uma mais valia para as empresas no cenário atual. Além disso, sabemos que o país não pode parar e estamos em monitorização constante sobre os desenvolvimentos legislativos e as necessidades do tecido empresarial português. Estudaremos as soluções necessárias para que as empresas continuem a sua atividade”, indica Miguel Bilimória, Development Unit Director da PHC Software.

A PHC indica que a funcionalidade referente à proteção social dos trabalhadores já está disponível e que o cálculo automático para lay off simplificado será disponibilizado brevemente.

Para a próxima semana, no dia 8 de abril, a PHC disponibilizará um webinar gratuito para esclarecimento sobre as medidas governamentais para as empresas.