Sogrape compra quinta em Portalegre para reforçar produção

A Sogrape comprou uma quinta em Portalegre para reforçar a produção. A quinta, com 13 hectares de vinha plantada, foi adquirida por um valor não divulgado ao jornalista britânico de vinhos, Richard Mayson.

Uma aposta com a qual a empresa quer “conquistar uma posição cada vez mais relevante no Alentejo”, segundo nota de imprensa. A Quinta do Centro está localizada na Serra de São Mamede tendo uma vinha plantada em encostas de altitude.

A Quinta, localizada na “meia-encosta”, entre os 500-600 metros de altitude, “tem 21 hectares de área total, estando 10,5 ocupados por vinha plantada nos últimos 20 anos e 2,5 por vinha velha, com cerca de 70 anos de idade. Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet, Grand Noir, Syrah, Viognier, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon constituem o encepamento atual”, informa a Sogrape.

Uma adega com capacidade de vinificação de 100.000 quilos e um armazém subterrâneo, com capacidade de envelhecimento de 18.000 litros em barrica, estão incluídos na aquisição.

A companhia reforça assim a sua área de produção em Portugal, onde já tem produção nas regiões do Douro, Dão, Bairrada, Verdes, Alentejo e Madeira, bem como operações no exterior em países como Espanha ou Nova Zelândia.