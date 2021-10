Sogrape lança Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 30 anos

© Direitos Reservados

A Sogrape anunciou o lançamento do Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 30 anos, que assinala uma "nova etapa" da histórica casa de vinho do Porto, que "enriquece" o seu portefólio com um "vinho superior", apresentado numa garrafa "única e elegante", constituindo uma "autêntica peça de coleção". Com um preço de venda ao público indicativo de 115 euros, é o vinho "ideal para oferecer ou apreciar, em celebrações especiais".

Em comunicado, a empresa explica que o novo Dona Antónia Tawny 30 anos é um vinho do Porto "único", que demonstra a "excelência do estilo da marca Ferreira na criação de vinhos do Porto Tawny velhos", ao mesmo tempo que homenageia a carismática Ferreirinha, que "dedicou a vida ao Douro e ao Porto e que deixou à Porto Ferreira um legado de exceção, valores de qualidade e excelência que a marca procura preservar".

Luís Sottomayor, enólogo responsável pelo primeiro Tawny 30 anos da empresa, fala numa "evolução natural" da marca, "num caminho de consolidação do seu portefólio de vinhos envelhecidos".

Produzido a partir de uvas Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca e Touriga Nacional, o Dona António Tawny 30 anos é um vinho "de grande harmonia, que apresenta um aroma intenso e de excelente complexidade, acidez vibrante e um final de extrema elegância e quase infinito", sublinha ainda a empresa.

Mas há outros pormenores que tornam esta peça única. A garrafa, em estilo decanter, é serigrafada a ouro e cinzelada com a assinatura de Dona Antónia. Vem em caixa de madeira e com rolha bartop em madeira e cortiça natural. Estará à venda em garrafeiras e lojas da especialidade.