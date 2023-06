Solar fotovoltaico no Alqueva dá prémio europeu à EDP

Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP. © JOSÉ SENA GOULAO/LUSA

O projeto solar flutuante da EDP em Alqueva é o projeto mais inovador na área da energia sustentável. O prémio foi atribuído pela Comissão Europeia e entregue hoje, em Bruxelas, pela Comissária Europeia para a Energia, Kadri Simson, no arranque da Sustainable Energy Week, maior evento anual dedicado às energias renováveis e à utilização eficiente da energia na Europa, segundo comunicou a empresa.

"Esta distinção reconhece não apenas a tecnologia pioneira e inovadora desenvolvida pela EDP neste projeto, mas também o seu contributo para a expansão das energias renováveis e para a transição energética", diz a EDP. O projeto da elétrica liderada por Miguel Stilwell foi um dos três finalistas dos prémios que reconhecem projetos marcantes, em curso ou recentemente concluídos, que demonstrem um caminho original e inovador para a transição energética. E deixa para trás os outros dois finalistas na categoria de Inovação: o norueguês TrAM (Transport: Advanced and Modular, primeiro ferry rápido totalmente elétrico) e o pan-europeu STEP (Solutions to Tackle Energy Poverty, que usa inovação social para combater a pobreza energética), com origem na LItuânia.

"Em operação há cerca de um ano, o projeto híbrido da EDP reúne energia solar, hidroelétrica e armazenamento por baterias, usando uma tecnologia escalável inovadora que contribui para reduzir as emissões e proteger a natureza em simultâneo. Este princípio de combinar diferentes formas de energia renovável num único projeto e um só ponto de ligação à rede está na base da central solar flutuante de Alqueva, de 5 MW, onde 12.000 painéis solares flutuam em 4 hectares da albufeira da barragem. A central solar flutuante, cujo sistema de amarração com cabos elásticos foi desenvolvido no âmbito do projeto Fresher, financiado pela UE, fornece energia suficiente para abastecer 30% do consumo de energia das famílias da região", explica a elétrica.