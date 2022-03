Solinca e Unilabs juntam-se para promover vida saudável

© D.R.

A Solinca, cadeia de ginásios da Sonae Capital, e a Unilabs, empresa de diagnóstico clínico integrado, firmaram uma parceria que visa estimular hábitos de vida saudáveis, através da prática de exercício físico assente em diagnósticos clínicos personalizados.

A aliança, anunciada esta quinta-feira, tem como objetivo "juntar o diagnóstico avançado ao desenvolvimento de programas que permitam aos fisiologistas do exercício e instrutores dos ginásios Solinca definir planos de treinos personalizados, com base nos indicadores de saúde e condição física de cada cliente", avançam as empresas em comunicado.

Para atingir os objetivos de saúde e bem-estar, os treinos serão reavaliados periodicamente.

"Um programa de treino deve ter uma visão holística da pessoa, aliando os benefícios do fitness à saúde, numa ótica de prevenção e bem-estar", considera Bernardo Novo, CEO da SC Fitness, unidade de negócio da Sonae capital que explora 34 clubes no país.

Como explica o gestor, a parceria permitirá obter um diagnóstico clínico do cliente e com base nos objetivos individuais de cada pessoa, seja a perda de peso, a melhoria da atividade cardíaca ou o aumento de massa muscular, será elaborado um plano de treino e de dieta alimentar através de uma equipa multidisciplinar com médico de medicina desportiva, nutricionista e treinador.

Para Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal, a ambição das duas empresas "é criar ferramentas para se poderem definir metas de exercício adequadas à saúde de cada pessoa, que devem ser acompanhadas de forma regular para garantir uma progressão segura e saudável ao longo do tempo".

Como frisa, este é um processo de "individualização de plano de treino, usando ferramentas de Data Intelligence e Inteligência Artificial", pioneiro em Portugal.