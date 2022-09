Solução digital quer otimizar tempos de espera nas lojas Ageas

Clientes vão ter ofertas ajustadas ao seu perfil (Foto de arquivo) © DR

Foi com o intuito de otimizar o tempo de espera dos clientes da seguradora Ageas, que nasceu o World VDS Digital Signage. Esta solução digital criada pela Amplitude Net, foi especialmente concebida para melhorar a experiência dos cerca de dois milhões de clientes da seguradora, desde o momento da sua entrada nas suas duas novas lojas em Lisboa e no Porto.

Como explica, em comunicado, a Amplitude Net, "Enquanto espera por ser atendido, o World VDS Digital Signage vai ajustar a oferta de serviço ao Cliente, através de uma emissão que vai ao encontro do seu perfil". Ou seja, depois de ser recebido por um colaborador da Ageas quando entra numa loja, o cliente vai receber um tablet, com informação customizada ao seu perfil, onde são apresentadas sugestões de seguros e outras informações relevantes do Grupo Ageas Portugal.

"O tipo de conteúdos apresentados pode ir desde sugestões de maior proteção de seguros como de informações relevantes do Grupo Ageas Portugal. Neste sentido, o Cliente recebe informação personalizada antes mesmo de ser atendido, o que permite otimizar o seu tempo de espera pelo serviço", explica César Areal, CEO da Amplitude Net.

O World VDS Digital Signage incorpora, também, um canal de Corporate TV, que compreende cinco ecrãs por piso, quatro espalhados pelos espaços e um no elevador e assim será utilizado para a apresentação de emissões no interior dos novos edifícios.

O sistema é interativo e permite a integração com outros sistemas (sistemas de filas de espera, meteorologia e notícias, entre outros). "A polivalência do World VDS Digital Signage foi uma vez mais determinante na sua seleção por uma empresa de referência em Portugal, num projeto emblemático, que irá ter um impacto direto não só nos muitos Colaboradores do Grupo Ageas Portugal, bemcomo nos seus quase dois milhões de clientes, que têm pelo menos uma apólice em vigor", garante o CEO da Amplitude Net.

Para Gustavo Barreto, COO do Grupo Ageas Portugal, "esta parceria com a Amplitude Net fez-nos todo o sentido, pois irá ter um impacto muito positivo na melhoria da experiência do Cliente em loja". E recorda que "a Amplitude Net apresenta também um recurso precioso e de fácil acesso para aqueles que trabalham a partir de casa - o World VDS Teams -, uma extensão da solução do World VDS para o MicroSoft Teams, que permite o alinhamento de equipas, promovendo a integração de colaboradores, num contexto tão específico como aquele que estamos a viver, dentro da solução de comunicação empresarial, atualmente mais usada pelas empresas."