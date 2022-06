Casino Espinho entrega 37 milhões de euros em prémios

O grupo Solverde anunciou esta quinta-feira que, em maio, os seus casinos entregaram prémios no valor de mais de 75 milhões de euros.

Segundo o comunicado enviado à comunicação social, durante o mês passado, o Casino Espinho entregou mais de 37 milhões de euros, os Casinos do Algarve - Monte Gordo, Vilamoura e Praia da Rocha - concederam mais de 30 milhões de euros e o Casino Chaves atribuiu mais de 6 milhões de euros. No Bingo do Casino Espinho foram ainda atribuídos mais de 48 mil euros.