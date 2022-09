Solverde.pt investe 40 milhões para melhorar experiência dos jogadores

O jogo online gerou um volume de apostas de 5152 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um aumento de 29% face período homólogo de 2021. Há 716 mil jogadores registados no mercado português. © João Paulo Coutinho/Global Imagens

A Solverde.pt definiu um plano de investimento para os próximos três anos que ascende a 40 milhões de euros. Américo Loureiro, diretor da plataforma de jogo online do grupo de Manuel Violas, revelou ao Dinheiro Vivo que o principal objetivo é melhorar a experiência do jogador e, nesse sentido, o projeto vai centrar-se nas áreas de marketing, que absorverá o maior bolo, CRM, data science, jogo responsável e recursos humanos. A marca, que começou a operar em 2017 nos jogos de fortuna e azar e, há cerca de três anos, nas apostas desportivas, é já o maior casino online em Portugal, com uma oferta que ultrapassa os 1500 produtos. E não quer ficar por aqui. Uma das ambições é introduzir a nova tecnologia de jogo online no país.

Desde que apostou neste negócio, a Solverde.pt tem investido de forma acelerada e contínua na disponibilização de novos jogos de casino - desde os tradicionais blackjack, roleta, banca francesa, às muito procuradas slot machines -, impulsionada pelo conhecimento de quase 50 anos de atividade enquanto grupo concessionário das salas de jogo de Espinho, Algarve e Chaves, sublinhou Américo Loureiro. A estratégia é apresentar soluções tecnológicas altamente inovadoras e distintas no mercado. A marca é hoje líder em Portugal na oferta de jogos de casino online, mas "mais não significa melhor, é também necessário estar atento ao feedback da comunidade e continuar a lançar novidades que agradem a novos e antigos jogadores", frisou.

Nessa perspetiva, a Solverde.pt escolheu trabalhar de forma "muito próxima com os fornecedores" para disponibilizar o melhor entretenimento e desenhar o que os jogadores procuram, assim como as últimas tendências digitais. Entre os mais de 220 jogos que lançou este ano, de 21 estúdios diferentes, destacam-se as slot machines multimédia imersivas em diferentes formatos e novas opções de banca francesa. E este reforço ganhou adeptos. "No jogo online, tal como noutros setores de tecnologia, a inovação constante é fundamental num mercado cada vez mais concorrido", justificou. Segundo o responsável, a casa já distribuiu em 2022 mais de 738 milhões de euros em prémios de jogos de casino e está prestes a ultrapassar o volume de prémios atribuído na totalidade do ano passado.

A empresa tem agora cinco opções de banca francesa, criadas de acordo com as preferências dos jogadores, "o que nos garante mais de metade da quota de mercado neste que é o quarto tipo de jogo de casino favorito em Portugal", salientou. Mas, à semelhança do que sucede nos casinos físicos, a preferência dos portugueses é claramente pelas slot machines e é este jogo que representa a maioria do crescimento do casino digital da Solverde.

Mas o setor poderia crescer bastante mais. O jogo online ilegal vale cerca de 40% do mercado nacional e para combater esse fenómeno é necessário poder disponibilizar a última geração dos produtos digitais de entretenimento, defendeu Américo Loureiro. Na sua opinião, o jogo online em Portugal não pode ficar atrás da "crescente digitalização da sociedade, do advento de novas tecnologias, como a realidade aumentada, a realidade virtual e o próprio metaverso".

E atualmente há operadores ilegais a "oferecer formatos que nem sequer foram aprovados pelo regulador, como o vídeo-bingo, live casino ou apostas para eventos de e-sports". O responsável é perentório em considerar que esses sites são "a principal ameaça a este setor, tanto pela questão concorrencial, como sobretudo da própria segurança e privacidade dos utilizadores". A solução para combater o fenómeno é "abraçar a nova geração de entretenimento, desde os e-sports ao live casino", alega. Mas, para isso, é necessário que "o regulador esteja atento à urgência de aprovar a nova tecnologia".

Como outros operadores no mercado português do jogo online, a Solverde.pt não divulga os resultados da atividade. Américo Loureiro adiantou apenas que o negócio apresentou "um crescimento relativamente ao primeiro semestre de 2021, ligeiramente acima da tendência positiva registada pelo setor". A performance do casino online sobrepôs-se à das apostas desportivas, uma característica do mercado, mas também porque esta última atividade é bem mais recente na empresa. De acordo com o responsável, esse segmento, cuja oferta de jogo abrange milhares de produtos, que variam de acordo com o calendário desportivo, está em crescimento. "Estamos a captar cada vez mais mercado nesta área altamente competitiva - em agosto, a título de exemplo, estávamos com uma tendência de aquisição de jogadores 50% superior à do ano passado", sublinhou. Atualmente, a Solverde.pt tem mais de 350 mil jogadores registados, universo centrado nos distritos de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Setúbal.