Solyd arranca com segunda fase da construção de edifício com vista para Monsanto

Fachadas do Terraces Mirear Bloco B © DR

A promotora imobiliária Solyd Property Developers lança o Terraces Mirear Bloco B, em Miraflores, um projeto com 102 apartamentos, desde T1 a T5, com áreas compreendidas entre os 54 e os 244 metros quadrados (m2), varandas e terraços com áreas até 331 m2 e seis espaços comerciais. O preço dos apartamentos inicia-se nos 326 mil euros, segundo explica a Solyd em comunicado.

O edifício, cujo construção será realizada pela Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A., terá ginásio, sauna, jacuzzi e piscina na cobertura, bem como sala multiúsos e lobby decorado, arrecadações privativas e 249 lugares de estacionamento para automóveis e bicicletas, incluindo pré-instalação para carregamento de veículos elétricos.

O projeto, focado na sustentabilidade, está inserido numa zona de espaços de comércio, serviços, restauração. Além do mais, tem uma boa acessibilidade, tendo uma rede de transportes "perto de locais como o Parque Florestal de Monsanto, o Parque Urbano de Miraflores e o rio Tejo", lê-se no comunicado.

Este é o segundo edifício do Mirear a ser lançado. O Terraces Mirear Bloco A foi lançado no final do ano passado e já conta com uma taxa de colocação de 90%.

"O Mirear é um empreendimento multiúsos com seis edifícios, cinco residenciais e um edifício de escritórios, que representa ao todo um investimento de 260 milhões de euros", refere-se ainda na nota.