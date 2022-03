Sonae abre 80 vagas para estágios profissionais

Sonae- Programa Contacto © DR

O Grupo Sonae está a recrutar 80 estudantes, através do Programa Contacto, para estágios remunerados. As candidaturas decorrem até dia 13 de abril, numa iniciativa que integra as empresas Sonae, Sonae Capital e a Sonae Arauco.

As candidaturas estão abertas a alunos finalistas ou recém-graduados de licenciaturas e mestrados de áreas como Tecnologias de Informação, Computação, Engenharia, Física, Matemática, Estatística, Análise de Dados, Gestão, Economia, Finanças, Marketing, Comunicação, entre outras. Os estágios irão decorrer nos setores do retalho alimentar, moda, eletrónica, serviços financeiros e energia.

Após a candidatura é necessário realizar testes online, em que será selecionado um grupo de candidatos para participar numa avaliação, que se irá desenrolar entre o final de abril e o início de maio. Esta avaliação consiste num conjunto de etapas nas quais consta uma entrevista em formato pitch, um momento de networking, onde cada aluno se dá a conhecer e interage com os líderes da Sonae e, também, um conjunto de entrevistas finais. Em maio, serão revelados os 80 trainees que vão participar no Dia Contacto, afirma o Grupo Sonae em comunicado.

Percurso adaptado a cada estagiário

O programa começa em setembro e permite aos jovens fazer o percurso de acordo com as suas preferências. Durante o processo de seleção, os trainees conhecem os vários mentores de estágio e as áreas de cada um, afirma a Sonae em comunicado.

"Estamos a recrutar jovens talentos que pretendam contribuir para criar hoje um amanhã melhor, para todos", afirma um dos responsáveis pelos recursos humanos e liderança da Sonae, Eduardo Mendes​​​​​​. "Privilegiamos pessoas com espírito empreendedor, com uma grande vontade de aprender e de criar impacto. Proporcionamos a cada trainee uma experiência única, assente na personalização da sua jornada, ao longo da qual desenvolve competências pessoais e profissionais, através de mentoria, networking e contacto com líderes dos negócios. No final do Programa, os jovens talentos têm oportunidade decontinuar o seu percurso numa das nossas empresas."

Os alunos interessados devem registar-se no site, através do preenchimento de um formulário e fazer o upload do currículo. Após a candidatura, serão convidados a participar num conjunto de provas online, que avaliam a correspondência ao perfil pretendido para o programa de estágios e valores da Sonae.