Sonae alvo de ciberataque. Preparação da empresa evitou maiores danos

O grupo Sonae, dono da rede de hipermercados Continente foi alvo de um ciberataque, na madrugada. Durante todo o dia os sites do Continente e da Sonae SGPS estiveram sem serviço, referindo que se encontravam em manutenção. As lojas mantiveram a atividade normal, embora os clientes não conseguissem utilizar o cartão Continente.

Durante a manhã a MC confirmou, em comunicado, "um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja" e lamentou o sucedido. Sem prazo para a reposição dos serviços a empresa garantiu que as suas equipas "estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade".

Garante quem sabe, que só por ter um conhecimento acumulado de mais de 15 anos em cibersegurança é que foi possível à Sonae minimizar os impactos do ataque informático desta madrugada, que, no limite, poderia paralisar a retalhista. Basta ter em conta os recentes exemplos dos ataques à Vodafone e ao grupo Impresa. A existência de sistemas "robustos e compartimentados" terá permitido isolar os que foram afetados, mantendo os supermercados operacionais, apesar das limitações.

Recorde-se que a cibersegurança é uma das áreas em que o grupo Sonae mais tem investido, nos últimos anos, contando mesmo com uma sub-holding para o efeito, a Sonae IM, que conta já com mais de 30 empresas no seu portefólio, nas áreas da cibersegurança, tecnologias de retalho e infraestruturas digitais, entre outras. São já mais de 15 anos de experiência na área e que levaram a investimentos acumulados de mais de 135 milhões de euros (segundo a informação disponível no site).

Em dezembro de 2020, o grupo anunciou a consolidação dos seus investimentos em cibersegurança Managed Security Services Provider (MSSP) sob uma única holding, a operar como "Maxive Cybersecurity"", com a integração da S21sec espanhola e a Excellium, com sede no Luxemburgo, mas com o apoio de 550 especialistas em cibersegurança em sete países da Europa e da América Latina.