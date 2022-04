Sonae Arauco com financiamento de 184 milhões ligado ao desempenho de sustentabilidade

© Henriques da Cunha/Global Imagens

A Sonae Arauco anunciou esta segunda-feira que subscreveu um financiamento de 184 milhões de euros ligado ao seu desempenho de sustentabilidade, comprometendo-se a aumentar em 19% o volume de madeira reciclada incorporada nos seus produtos até 2026.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela empresa de soluções de madeira, a taxa de juro deste financiamento "pode variar em função de dois indicadores ESG ["Environmental, Social e Governance"]: o incremento da compra de madeira reciclada e a diminuição de acidentes de trabalho com baixa médica".

"Este financiamento está alinhado com a estratégia da Sonae Arauco e demonstra que estamos comprometidos com uma evolução sustentada da atividade, em que a saúde e a segurança dos nossos colaboradores são a nossa maior prioridade", referiu o diretor financeiro da Sonae Arauco, António Castro, citado no documento.

O responsável acrescentou que o compromisso de ligar a sustentabilidade da empresa ao seu desempenho "é um passo natural" para criar soluções que desempenhem "um papel relevante no desafio das alterações climáticas".

A Sonae Arauco compromete-se a aumentar em 19% o volume de madeira incorporada nos seus produtos e estabelecei ainda a meta de uma redução dos acidentes de trabalho com baixa médica.

Os indicadores de desempenho foram validados pela S&P e alinham-se com os princípios dos empréstimos ligados à sustentabilidade da Loan Market Association.

A operação foi liderada pelo CaixaBank e contou, também, com a participação do ABANCA, Caixa Geral de Depósitos, Export Development Canada e The Bank of Nova Scotia.

A Sonae Arauco estima ter colocado, ao longo do último ano, produtos no mercado que permitiram reter cerca de 3,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono.

Com o portefólio extenso de soluções de madeira para o setor da construção, mobiliário e design de interiores, a empresa assume-se como uma das maiores a nível mundial nas soluções derivadas de madeira.