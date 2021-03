Sonae Arauco planta 21.600 pinheiros na segunda fase de Projeto de I&D florestal

Arrancou a segunda fase do projeto de investigação e desenvolvimento da Sonae Arauco aplicado à floresta nacional © Sonae Arauco

A Sonae Arauco anunciou, nesta quarta-feira, que iniciou a segunda fase do Projeto de Investigação & Desenvolvimento (I&D) da aplicado à floresta nacional, durante a qual se prevê a plantação de 21.600 pinheiros numa área de cerca de 24 hectares.

Os seis locais selecionados para este efeito estão distribuídos pelo norte e centro de Portugal e apresentam diferentes tipos de solo e clima, o que permitirá avaliar que espécies se adequam melhor a cada contexto, explica a empresa em comunicado.

O Projeto de Investigação & Desenvolvimento florestal da Sonae ​​​​​​​Arauco tem como objetivo identificar a espécie certa para o local certo e assim ajudar os produtores florestais a aumentarem significativamente a sua produção, sendo que só no primeiro ano, a empresa vai investir 150 mil euros. Os locais de plantação foram escolhidos em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O desempenho dos 21 600 pinheiros - que resultam de uma sementeira realizada no viveiro do Furadouro (Altri Florestal) de mais de 100 mil sementes de espécies de pinheiro-bravo e pinheiro-radiata provenientes de quatro programas de melhoramento genético de Portugal, Espanha, França e Chile - será monitorizado e avaliado periodicamente.

"A complexidade deste projeto está em parte associada à rastreabilidade de cada espécie e de cada planta. Trata-se de uma operação logística bastante minuciosa: nesta fase, foi necessário colocar uma etiqueta com um código específico em cada planta e teremos de controlar de forma rigorosa toda a plantação", destaca, em nota de imprensa, o diretor de Sustentabilidade e Floresta da Sonae Arauco, Nuno Calado.

O processo agora em curso será repetido no próximo ano, por forma a eliminar o efeito do clima nos resultados. Numa fase posterior, as zonas de ensaios servirão também como áreas de demonstração, explica a empresa.