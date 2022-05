Sonae Capital abre hotel de luxo nos Aliados com 68 quartos que custou 20 milhões

Miguel Gil Mata, presidente executivo da Sonae Capital. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel é a nova unidade hoteleira de cinco estrelas da Sonae Capital no Porto que abre hoje ao público com 68 quartos, após um investimento de cerca de 20 milhões de euros.

Com um investimento de cerca de 20 milhões de euros, o The Editory Boulevard insere-se no coração da cidade do Porto, estando "classificado como parte de um conjunto de interesse público - a Avenida dos Aliados, traçada no início do século XIX, e a Rua do Almada, cuja traça remonta ao final do século XVIII", avançou fonte do grupo Sonae Capital à agência Lusa.

Com 68 quartos, piscina exterior aquecida, duas salas de reuniões, um restaurante de provocação sensorial e um bar de 'cocktails' de autor, o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel resulta duma parceria entre a FVC Group e a SC Hospitality, apresentando um projeto de arquitetura e 'design' de interiores assinado pela Ding Dong.

"É um boutique hotel cinco estrelas que se posiciona no segmento de luxo, para momentos de lazer e 'city breaks' que beneficiam da centralidade e da proximidade a pontos de interesse na cidade como os bairros das artes ou a movida portuense", descreve a Sonae Capital.

A unidade hoteleira apresenta dois polos de vivências, o primeiro dos quais, com entrada pelos Aliados, é destinado aos hóspedes e apresenta um passado revisitado, com materiais nobres e naturais, "puxando pela urbanidade sumptuosa do que o rodeia".

O segundo polo, com entrada pela Rua do Almada, apresenta um bar, com capacidade para 30 lugares, que funciona como montra do restaurante para aquela artéria.

Os 68 quartos dividem-se em oito categorias, como a 'cozy', 'standard', 'city view', 'superior city view', 'Aliados view, 'superior Aliados view' e 'Suite Aliados' -, obedecendo ainda à segmentação Aliados ou Almada, dependendo da frente do edifício de que beneficiam.

O restaurante, que tem a carta com a assinatura do 'chef' André Silva, tem capacidade para 50 pessoas e funciona diariamente ao almoço, entre as 12:00 e as 14:30, e ao jantar, entre as 19:00 horas e as 24:00.

As obras de arte são elementos centrais na unidade hoteleira, onde podem apreciar-se, por exemplo, dois murais da artista portuense Sofia Torres, uma fotografia do fotógrafo Pedro Lobo, uma Natureza Morta a Óleo de Ricardo Leite ou a tapeçaria Jacarandá de Ding Dong por Ferreira de Sá.

Para além de uma piscina exterior aquecida, o hotel dispõe ainda de um ginásio e duas salas de reuniões.

O Grupo The Editory Collection Hotels conta atualmente com oito unidades: Porto Palácio Hotel by The Editory, Aqualuz Hotels by The Editory (Troia, Lagos), The Editory by the Sea (Troia - Comporta), The Editory Artist (Baixa, Porto), The Editory House (Ribeira, Porto), The Editory Riverside (Santa Apolónia, Lisboa), The Editory Boulevard (Aliados, Porto), e dos apartamentos turísticos sob gestão em Troia -- Troia Residence by The Editory.