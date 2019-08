Sonae Capital conclui compra da Futura Energía Inversiones

A CapWatt, participada da Sonae Capital, anunciou hoje ter concluído a aquisição de 100% da sociedade Futura Energia Inversiones e das suas participadas depois da aprovação da operação por parte das autoridades da concorrência.

Numa comunicação à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários, a Sonae Capital informa que “concluiu com sucesso a aquisição directa de 100% do capital social da sociedade Futura Energía Inversiones, S.L. e indirecta das suas participadas, conforme comunicação preliminar divulgada ao mercado em 01 de julho de 2019”.

A conclusão da operação surge “na sequência da aprovação por parte das Autoridades da Concorrência competentes e da verificação das restantes condições a que as partes acordaram” submetê-la.

A CapWatt, que agrega as participações da Sonae Capital na área da produção de energia, apresentou uma oferta vinculativa para a aquisição da Futura Energía Inversiones e suas participadas, por até 4,5 milhões de euros, que foi aceite pelos acionistas do Grupo Futura, segundo foi comunicado ao mercado em 01 de julho.

Em 12 de julho, a Autoridade da Concorrência foi notificada da operação de concentração.