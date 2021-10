Sonae Capital emite 41 milhões de euros de Obrigações Verdes

Sede da Sonae, na Maia © Direitos Reservados

A Sonae Capital, através da Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais - Energia, detida pela subsidiária Capwatt, anunciou esta quarta-feira que acaba de contratualizar a primeira emissão de obrigações associadas a projetos sustentáveis, no valor de 40,8 milhões de euros. O Banco Empresas Montepio (BEM) e o Banco BPI apoiaram a Sonae Capital na estruturação da sua primeira linha de financiamento sustentável.

As green bonds (obrigações verdes) constituem um instrumento de dívida que permite às empresas financiar investimentos com claros benefícios ambientais. Em comunicado, a Sonae Capital explica que "esta operação destina-se a financiar a Central de Biomassa de Mangualde, desenvolvida e operada pela sua participada Capwatt. A central de biomassa residual florestal de Mangualde, que começou a operar em 2020, representa um investimento de cerca de 50 milhões de euros e utiliza a melhor tecnologia disponível para produzir energia renovável a partir de biomassa florestal residual".

"A Sonae Capital está empenhada em contribuir para a descarbonização da economia e a Capwatt tem tido um papel relevante nesta frente, nomeadamente, no desenvolvimento das energias renováveis. Esta emissão de green bonds permite, também, reforçar a posição de liquidez da Sonae Capital, diversificando as fontes de financiamento e aumentando a maturidade média da dívida", afirma Ivone Teixeira, CFO da Sonae Capital.

De acordo com um comunicado do BEM, trata-se da primeira emissão de 'green project bonds' da Sonae Capital, através da sua participada SIAF, por subscrição particular e em regime de 'project finance', esclareceu o BEM.

"A Capwatt é uma empresa inovadora que promove soluções integradas de energia, maximizando as sinergias entre a produção descentralizada, o fornecimento de serviços e a comercialização de energia, satisfazendo todas as necessidades energéticas dos seus clientes, sempre com foco na eficiência energética e sustentabilidade. Presente em Portugal, México e Espanha, a participada da Sonae Capital tem sob gestão 200 MW de potência elétrica, sendo 29% em energia renovável e 71% em cogeração", esclarece ainda a Sonae Capital.