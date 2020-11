Sonae Capital entra no low cost com rede de ginásios Element

Ginásio Element no Parque das Nações, em Lisboa. © D.R.

A Sonae Capital viu na pandemia a oportunidade de reforçar a sua presença no negócio do fitness. A empresa, que explora as cadeias Solinca e Pump, decidiu concretizar a intenção de entrar no segmento low cost e acaba de lançar a marca Element. Mas não só. Também nesta altura de crise sanitária, a empresa lançou a franquia da marca Solinca, e já tem três clubes a funcionar neste modelo.

A nova rede Element já tem dois espaços em funcionamento, um no Parque das Nações, em Lisboa, e outro em Vila Nova de Gaia. No início do próximo ano, abrirá uma terceira unidade, em Tercena, Grande Lisboa.

A empresa decidiu acelerar a aposta numa rede de ginásios low cost "pela necessidade de responder aos desafios criados pela pandemia, pois permite aos portugueses continuar a praticar desporto em segurança com total flexibilidade e a preços muito reduzidos", diz em comunicado.

Segundo Bernardo Novo, CEO da SC Fitness (a área de negócio da Sonae Capital para os ginásios), com a rede Element "o preço deixou de ser uma razão para não treinar, pois é possível aceder aos ginásios da marca por apenas 2,99 euros por semana, com total flexibilidade e sem fidelização".

Os ginásios Element apostam no treino em sala e com acesso automatizado, oferecem oito áreas distintas de treino e aulas de grupo, com equipamentos do ginásio. Os espaços disponibilizam vários tipos de máquinas, zonas de pesos livres, equipamentos plate-loaded, zonas de treino funcional e zonas dedicada ao TRX. Os clientes podem usufruir de balneários e têm acompanhamento técnico gratuito, estando também disponível o serviço de personal trainer e o acesso ao ginásio online.pt e à app.

A utilização dos ginásios é livre, entre as 7 e as 23 horas durante a semana e as 9 e as 18 horas aos fins de semana e feriados.

Por 4,99 euros por semana, os clientes Element podem também levar um amigo para todos os seus treinos e, neste caso, a tarifa é de 4,99 euros por semana. Esta solução visa dar "uma motivação extra" ao praticante e favorecer o compromisso com o desporto. Por 5,99 euros por semana, têm acesso a todos os clubes e ao ginásio online.

A SC Fitness tem atualmente 36 ginásios em operação. Nos primeiros nove meses do ano, a empresa registou um volume de negócios de 19 milhões de euros, uma quebra de 38,8% face ao homólogo de 2019. O EBITDA atingiu os 2,4 milhões, menos 75,3%. Neste período, investiu dois milhões de euros no plano de expansão em curso.