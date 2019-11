Sonae Capital sobe lucros para 3,7 milhões até setembro

A Sonae Capital apresentou os seus resultados esta quarta-feira, revelando que aumentou os lucros para 3,7 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Empresa admite reforçar aposta na hotelaria.

Em comunicado, a empresa confirma que o volume de negócios consolidado cresceu 19,3%, para 179,8 milhões de euros, que o EBITDA consolidado aumentou 29,9%, para 32,9 milhões, o resultado líquido total atingiu os 3,7 milhões, melhorando 12,1 milhões de euros. Já o investimento ascendeu a 38,7 milhões de euros, justificado pelas aquisições da empresa na área da Energia e do Fitness e pela construção da central de cogeração alimentada a biomassa.

O volume de Negócios foi de 162,1 milhões, aumentando 18,6% graças às áreas de Energia, Fitness, Hotelaria e das Operações do Troia Resort. Na unidade de activos imobiliários a subida foi de 25,5%, para os 25,7 milhões de euros. O resultado líquido consolidado melhorou então para os 3,7 milhões de euros: a parte atribuível aos acionistas é de 2,8 milhões.

O CEO da empresa, Miguel Gil Mata, destaca as apostas nas áreas da energia e do fitness, mas também na hotelaria, nomeadamente com “o plano para inaugurar a primeira unidade em Lisboa, na Estação Ferroviária de Santa Apolónia, já no Verão de 2021”. Uma aposta que quer reforçar: “continuamos a acompanhar novas oportunidades para a instalação de unidades hoteleiras em localizações privilegiadas, em edifícios emblemáticos, nas cidades do Porto e Lisboa”, revela.