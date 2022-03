Sonae com mais de mil milhões em linhas de financiamento sustentável

Sede da Sonae, no Lugar do Espido, Maia © Direitos Reservados

A Sonae anunciou que "completou um conjunto muito significativo de operações de financiamento indexadas ao desempenho em indicadores ambientais, sociais e de governo corporativo (ESG)", tendo atingido a meta de ter mais de 60% dos seus financiamentos associados ao desenvolvimento sustentável.

Em comunicado, o grupo liderado por Cláudia Azevedo, dá conta que tem mais de mil milhões de euros contratualizados em operações de financiamento com enquadramento sustentável, "Green" ou "ESG Linked" . "Este valor representa mais de 60% das linhas de financiamento de médio e longo prazo das empresas consolidadas integralmente pela Sonae, entre linhas utilizadas e disponíveis", explica a empresa, dando conta que, na holding, esse peso é já de 92%, enquanto na MC, a empresa de retalho alimentar, é de 56%.

Além de "reforçarem a posição de liquidez" da Sonae, os acordos celebrados "aumentam a maturidade média da dívida e reduzem os custos de financiamento". Os spreads destas operações "estão indexados ao desempenho das empresas Sonae na promoção da presença de mulheres em cargos de liderança, à redução das emissões de CO2 e ao aumento da taxa de reciclagem dos resíduos gerados nos centros comerciais".

"Só nos últimos 12 meses, refinanciámos mais de 900 milhões de euros, com spreads associados a metas ambiciosas para indicadores ESG. Isto só é possível porque na Sonae estamos empenhados em crescer com responsabilidade e não hesitamos em assumir compromissos financeiros que dependem do nosso impacto nas pessoas, nas comunidades e no planeta", refere, citado no comunicado, o CFO do grupo, João Dolores.